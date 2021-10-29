Суд в Кемерове рассмотрит иски о моральном ущербе к осужденным по первому делу о пожаре в «Зимней вишне» 8 ноября

Каждому потерпевшему будет возмещен ущерб. Фото:Максим Серков.

В Кемерове суд вынес 29 октября приговор фигурантам по первому делу о пожаре в «Зимней вишне». Обвиняемые получили от 5 до 14 лет колонии общего режима. Однако на этом точка в этом громком деле не поставлена. После нерабочих дней, 8 ноября суд продолжить зачитывать гражданские иски от потерпевших.

За каждого погибшего обвиняемые должны выплатить родным один миллион рублей. Также каждому потерпевшему будет возмещен ущерб - 500 тысяч рублей за тяжкий вред, за средний по 300 тысяч, за моральный и нравственный ущерб по 100 тысяч рублей.

Ранее пострадавшие, которые потеряли родственников в пожаре, получили денежные компенсации в размере двух миллионов рублей за каждого погибшего - по миллиону из федерального и областного бюджета. Также различные учреждения и организации - администрация Кузбасса, Международное движение Красного Креста, Кемеровская епархия - собирали добровольные пожертвования, которые пошли на помощь тем, кого коснулась трагедия в «Зимней вишне». Это и дополнительные выплаты, и решение жилищных вопросов, и медицинская и психологическая помощь.

Однако многие пострадавшие подавали гражданские иски о компенсации морального вреда, причинения вреда здоровью или утере личных вещей. Их не удовлетворили до сих пор, а никаких выплат, кроме перечисленных выше, не было.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.

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