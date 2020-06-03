2020-06-03T14:20:12+03:00
Происшествия

Экс-главе МЧС Кузбасса Александру Мамонтову продлили арест

Также под арестом остается Григорий Терентьев
Екатерина РОМАНОВА
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Экс-главе МЧС Кузбасса Александру Мамонтову продлили арестЭкс-главе МЧС Кузбасса Александру Мамонтову продлили арестФото: Кирилл ЧАЩИН
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Бывшему главе регионального МЧС Александру Мамонтову и экс-начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорию Терентьеву еще на три месяца продлили арест.

О том, что фигуранты уголовного дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в течение еще трех месяцев будут находиться под стражей, сообщает пресс-служба Центрального районного суда города Кемерово

- Постановлением Центрального районного суда г.Кемерово от 03.06.2020 г. продлен срок содержания под стражей подсудимым Мамонтову А.С., Терентьеву Г.Н. на 3 (три) месяца 00 суток, то есть до 10.09.2020 года, - сообщает представитель суда.

На настоящий момент постановление в силу не вступило.

Напомним, Мамонтов и Терентьев – фигуранты уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Пожар произошел 25 марта 2018 года, тогда погибли 60 человек, 37 из них - это дети, 147 человек пострадали. Также было уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, в которых фигурирует 15 человек.

Александра Мамонтова обвиняют в растрате и халатности. Григория Терентьева помимо халатности обвиняют в том, что в 2017 и 2018 годах он похитил по поддельным документам 48 тысяч рублей, которые были выделены ему для проезда к месту отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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