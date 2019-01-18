Экс-главу кузбасского МЧС не выпустили из СИЗО

СЕГОДНЯ 12:14 2019-01-18T12:14:25+03:00

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Бывший начальник главного управления МЧС Кузбасса Александр Мамонтов не смог обжаловать продление своего ареста по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Генералу придется находиться в следственном изоляторе до 25 марта.

В пятницу в Кемеровском областном суде состоялось заседание, где была рассмотрена апелляционная жалоба Александра Мамонтова на решение Центрального районного суда от 19 декабря прошлого года. Тогда суд продлил экс-начальнику кузбасского МЧС по уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» меру пресечения до 25 марта 2019 года.

«Постановление Центрального районного суда города Кемерово от 19 декабря 2018 года в отношении Александра Мамонтова оставлено без изменения», - сообщили в Кемеровском областном суде.

Трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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