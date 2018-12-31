«Все будет хорошо!»: россияне поздравили тушившего кемеровскую «Зимнюю вишню» пожарного

Самые теплые слова поздравлений, поддержки и обещаний, что все будет хорошо, записали россияне для пожарного из Кемерова.

Сергея Генина, оказавшегося под следствием после того, как он спас человека при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», десятки россиян поздравили с наступающим Новых годом. Ижевск, Красноярск, Новосибирск, Томск, Краснодарский край, Кемерово, Новокузнецк, Московская область, Пермь и много-много других городов – такова география тех, кто решил поддержать пожарного. Сергею Генину желали самого главного: сил, терпения, веры и надежды в то, что в этом году он точно воссоединится с семьей.

- Серега, поздравляю тебя с Новым годом! Мы все всегда с тобой и думаем о тебе. С Новым годом!, - пожелал Генину один из пожарных.

- Знай, что на этом свете гораздо больше добрых людей, и эти люди верят в тебя и знают, что в твоей жизни в новом году точно будет все хорошо. Улыбайся и будь счастлив!!! – широко улыбаясь пожелала Снегурочка.

- Чтобы все было хорошо, нужно набраться терпения и веры, что все будет хорошо, и обязательно быть здоровым. Этого я тебе и желаю: терпения и веры в лучшее, в чудеса, в то, что все будет хорошо! – а это уже поздравление от Дедушки Мороза из Красноярска.

- Вы – герой, вы – не виноваты, - поздравляя сказал один из подростков. – Я тоже хочу стать пожарным, как и вы!

Среди поздравляющих были как маленькие дети, так и пожилые люди, кто-то знаком с Гениным близко, кто-то – только слышал о том, как он оказался в СИЗО. Но все как один уверены: пожарные не виноваты в этой трагедии, а справедливость должна восторжествовать.

Напомним: Сергей Генин находится в СИЗО с апреля. Начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина обвиняют по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее стало известно, что объем обвинения в отношении Генина вырос на два пункта. Сейчас ему вменяют два халатных действия и одно бездействие.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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