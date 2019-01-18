Суд рассмотрит еще одну жалобу экс-главы кузбасского МЧС

СЕГОДНЯ 05:00 2019-01-18T05:00:44+03:00

Экс-глава кузбасского МЧС не хочет сидеть в СИЗО до 25 марта 2019 года Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Кемеровский областной суд рассмотрит еще одну жалобу экс-начальника кузбасского МЧС Александра Мамонтова по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

«В Кемеровский областной суд поступила апелляционная жалоба Александра Мамонтова на постановление Центрального районного суда города Кемерово от 19 декабря 2018 года», - сообщили в суде.

Заседание назначено на 12.00 18 января.

Напомним, Александра Мамонтова задержали 25 мая прошлого года – его обвиняют в халатности, которая привела к пожару в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По версии следствия, он и его подчиненный Григорий Терентьев не назначил и не провел проверку пожарной безопасности в ТРЦ. Следствие считает, что данная проверка должна была пройти до 18 марта 2018 года. Мамонтов же утверждает, что данную проверку необходимо было провести в 2019 году.

Кроме того, экс-главу кузбасского МЧС обвиняют в растрате 1,8 миллиона рублей. 19 декабря в Центральном районном суде состоялось заседание, на котором было рассмотрено ходатайство следователя о продлении меры пресечения Мамонтову до 25 марта 2019 года.

Напомним, в результате пожара в «Зимней вишне» 25 марта пострадали 79 человек. В апреле граждане начали получать выплаты. За легкий вред здоровья полагалась выплата в 400 тысяч рублей, за тяжкий – 800 тысяч рублей.

Трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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