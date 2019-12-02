Дело экс-главы МЧС Кузбасса о пожаре в «Зимней вишне» передано в суд

В Центральный районный суд города Кемерово для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении сотрудников МЧС Кузбасса, в том числе, бывшего руководителя ведомства Александра Мамонтова.

Заместитель генпрокурора России утвердил обвинительное заключение в отношении экс-главы кузбасского МЧС Александра Мамонтова и главного госинспектора города Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева. Они обвиняются сразу по трем статьям уголовного кодекса – растрата, халатность и мошенничество.

По версии следствия, обвиняемые знали о существующих нарушениях в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», но при этом не предпринимали никаких мер по их устранению. Это привело к возгоранию в здании, а также невозможности потушить пламя из-за неисправности системы пожаротушения и своевременно эвакуировать людей.

-В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Причинен вред различной степени тяжести здоровью 147 лиц. Уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц, - отметили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Также известно, что с июня 2015 года по май 2018 года Александр Мамонтов похитил более 1,8 миллиона рублей средств кузбасского МЧС, воспользовавшись своим служебным положением. Деньги он перечислял лицам, фиктивно трудоустроенным в ведомство. В свою очередь Григорий Терентьев в 2017 и 2018 годах сфальсифицировал документы для получения денежного довольствия и похитил из средств ведомства 48 тысяч рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Центральный районный суд города Кемерово.

Напомним, что страшный пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дверь ломать не стали: пожарные в горящей «Зимней вишне» ушли от закрытого аварийного выхода

Во вторник, 9 июля, в Кемерове состоялось очередное заседание суда по делу «Зимней вишни». После пострадавших и потерявших при пожаре родных и близких был допрошен Антон Бридов, командир отделения звена газодымозащитной службы [продолжение]

Родственники потерпевших сравнили здание «Зимней вишни» с лабиринтом

Мать погибшего Вячеслава Бахаева, который вместе с супругой Ириной и дочкой Аней погиб в кинотеатре в «Зимней вишне», сравнила четвертый этаж торгового центра с лабиринтом [продолжение]

Экс-главу кузбасского МЧС не выпустили из СИЗО

Бывший начальник главного управления МЧС Кузбасса Александр Мамоолжение]нтов не смог обжаловать продление своего ареста по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Генералу придется находиться в следственном изоляторе до 25 марта [продолжение]

По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержан начальник ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов

Согласно действующему законодательству проверка должна была быть произведена до 18 марта 2018 года, о чем и Мамонтов, и Терентьев достоверно знали [продолжение]

У главы кемеровского МЧС служили «мертвые души»?

Следователи изъяли документы, которые говорят о том, что руководитель регионального МЧС брал на службу ветеранов, числившихся на должностях спасателей. Занимались ли эти ветераны чем-то или это были «мертвые души» - сейчас выясняется. [продолжение]