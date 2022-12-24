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Происшествия24 декабря 2022 4:52

Что известно о пожаре в доме престарелых в Кемерове 24 декабря 2022 года

Пожар в доме престарелых в Кемерове вспыхнул среди ночи
Анастасия СЕРГЕЕВА
Двухэтажное здание дома престарелых полностью сгорело.

Двухэтажное здание дома престарелых полностью сгорело.

Фото: Ирина МАЛАКОВИЧ

Ночью 24 декабря на улице Таврической в Кемерове загорелось двухэтажно здание, в котором располагался частный дом престарелых. В результате пожара погибли 20 человек. «Комсомолка» собрала всю информацию о трагедии, которая известна к данному часу.

Пожар произошел в начале третьего утра, когда все постояльцы учреждения уже спали. К моменту прибытия первых пожарных подразделений пристройка горела открытым огнем.

По предварительным данным, в доме престарелых находились 26 человек. Шестеро из них были спасены. Четверо постояльцев отравились продуктами горения – они получают помощь амбулаторно. Еще двое были госпитализированы с ожогами. Что касается погибших, то первоначально сообщалось о шестерых жертвах, однако позже их количество стало увеличиваться. В итоге в ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела 20 погибших.

Предварительная площадь пожара составила 180 м2. К работе были привлечены более 80 человек, 31 единица техники. На данный момент разбор завалов завершен. По одной из версий, причиной трагедии стала неправильная эксплуатация печи.

Так сейчас выглядит сгоревший приют в Кемерове.

Так сейчас выглядит сгоревший приют в Кемерове.

Фото: Ирина МАЛАКОВИЧ

По предварительным данным, сгоревший дом престарелых был приютом для бездомных - его организован пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Приют неофициально принимал тех, кому негде переночевать.

По факту произошедшего прокуратура Кузбасса организовала проверку. СК возбудил уголовные дела по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, халатность, повлекшая причинение смерти, и оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Губернатор Кузбасс Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам погибших. Он поручил организовать проверки в домах престарелых в течение недели.

ЧППроисшествия: ЧП