Губернатор Кузбасса поручил проверить все дома престарелых после пожара

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В Кузбассе в течение недели пройдут проверки домов престарелых на предмет соблюдения пожарной безопасности. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, что минувшей ночью на Таврической улице загорелось двухэтажно здание, в котором располагался частный дом престарелых. В огне, по данным МЧС России погибли 20 человек. Также известно о шести пострадавших, четверо из которых отравились продуктами горения, двое – были госпитализированы с ожогами. В настоящее время открытое горение потушено, пожарные разбирают завалы.

Глава Кузбасса выразил соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что все дома престарелых должны быть проверены в кратчайшие сроки.

- Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь, частные. Проверки завершатся в течение недели, - сказал Сергей Цивилев.

По факту произошедшего СК возбудил уголовные дела по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, халатность, повлекшая причинение смерти, и оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Проверку также организовала областная прокуратура.

Напомним, что это не первая трагедия, случившаяся в доме престарелых в этом году. В начале января произошел пожар в похожем доме престарелых в Кемерове.В помещение сработала пожарная сигнализация, и постояльцы – внутри находились 47 человек - эвакуировались из здания. Однако после тушения выяснилось, что не все сумели покинуть пансионат. Спасатели обнаружили тела четырех погибших. Сейчас дело перадно в суд.