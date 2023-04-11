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Звезды11 апреля 2023 13:15

Валерий Гаркалин мог остаться в Кемерове навсегда

В день рождения артиста, 11 апреля, рассказываем неизвестные факты из его жизни, связанные со столицей Кузбасса
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Валерий Гаркалин рассказывал, что публику он любил больше, чем себя.

Валерий Гаркалин рассказывал, что публику он любил больше, чем себя.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 апреля замечательному русскому актеру Валерию Гаркалину исполнилось бы 69 лет.

Сегодня, в день его рождения, «Комсомолка» решила рассказать неизвестные факты из его биографии, рассказанные им самим и его знаменитыми коллегами по актерскому цеху.

Забудь про Миронова

«Ширли-мырли», «Катала», «Ландыш серебристый», «Зона ЛЮБЭ», «Бедная Саша» - все эти фильмы с участием Валерия Борисовича, нами любимые, ему самому всю жизнь казались баловством перед театральными работами. Хлестакова в «Ревизоре» он считал одной из лучших. И не только потому, что поставил спектакль великий Валентин Плучек. Больше из-за благодарности зрителей театра Сатиры, которые приняли его так же тепло, как раньше принимали Хлестакова в исполнении Андрея Миронова.

- Представьте себе состояние актера театра Сатиры - меня молодого, которому доверяют главную роль в спектакле, в котором еще несколько лет назад даже не блистал, а просто царствовал Андрей Миронов. Не заметить моего волнения на репетициях Плучек не мог, поэтому подошел и сказал: «Забудь про Миронова». Я смутился, не поняв правильного акцента, мол, как забыть. Валентин Николаевич, тронутый моей наивностью, повторил: «Играй от себя». Я ему поверил и только после премьеры, когда зрители приняли мой вариант Хлестакова, облегченно вздохнул. Честно скажу, играл «без царя в голове», то есть не напрягался особенно. Легко шло, - признался корреспонденту «Комсомолки» актер в Кемерове еще в 2002 году.

Я скоро!

В тот раз на гастролях Гаркалин играл капитана Милягу в спектакле «Чонкин» и «Бумеранг». Его выход был только во втором акте. Некоторые зрители такого подхода не поняли.

- Валерий Борисович, там люди со спектакля уходят недовольные, что вы не участвуете в спектакле, хоть в афише заявлены, - забежав в гримерку, пожаловалась «взъерошенная» помощница антрепризной труппы.

- Как это я не участвую? - воскликнул Гаркалин и немедленно направился в фойе, где уже расстроенная публика в составе человек тридцати спешила к гардеробу.

- Товарищи, я живой, - с гротеском заявил им артист. - Скоро буду!

Изумленные зрители расцвели улыбками и пошли обратно в зал.

Беляши от Арсена со «швейки»

Вернувшись в гримерку, Валерий Борисович признался, что зрителей своих любит больше, чем себя, и это приятно его душе. А кемеровскую публику обожает, особенно потому, что шесть лет после окончания Гнесинского училища работал при здешней филармонии в театре «Люди и Куклы». Впрочем, этот факт давно известен.

- Моя Катенька, сумасшедшая, отпустила меня сюда сразу практически после нашей женитьбы, - рассказывал артист. - Как в ссылку сибирскую. Но не будь ее, честно скажу, остался бы в Кемерове навсегда. Мы исходили пешком весь город, и сейчас я не заблужусь здесь ни в одном районе. На Южном, в Кировском, в центре и уж тем более на Мичурина, где мы жили в общаге.

Приезжая в Кемерово, Валерий Гаркалин обязательно гулял по любимому городу.

Приезжая в Кемерово, Валерий Гаркалин обязательно гулял по любимому городу.

Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

- Валерий Борисович, - снова послышался голос помощницы.

- Что, опять со спектакля смываются? - расхохотался Гаркалин.

- Нет, все на месте, а вам подарок, - протянула она ему большой черный пакет с чем-то по запаху очень вкусным.

- Господи! - разворачивая сюрприз, обрадовался артист, - мои любимые беляши с улицы Кирова. Это ведь с беляшной на Кирова?

- Нет, сказали, с беляшной на «швейке», - уточнила помощница. - Арсен Шураевич передал.

- Арсен? Арсен! Маленький такой пацан, лысенький, пухленький, на беляш на этот похож? Так Арсен ведь на Кирова беляши продавал студентом?

- Господи, Валерий Борисович, - вздохнула помощница. - Не пацан ваш Арсен, а уже пожилой дядя. И ларек у него на «швейке», на рынке. Передал через своих людей. Сам приехать не смог, дела, - сказала помощница. - И вам пора гримироваться, Валерий Борисович, антракт начался. До вашего выхода 10 минут.

Гаркалин многозначительно взглянул на часы и стал переодеваться и гримироваться.

С юмором по жизни

Едва переодевшись, артист завернул несколько беляшей в лежавшую на столе газету, засунул сверток в карман и отправился готовиться к своему выходу за кулисы.

И вот во втором акте во время допроса Чонкина капитан Миляга ни с того ни сего подходит к своему партнеру, игравшему главную роль, и как заорет: «Открой рот!». Изумленный актер, явно не ожидавший такого отступления от пьесы, все же подчиняется Гаркалину, который впихивает ему весь беляш в рот со словами: «А теперь еще и рассказывай!». Бедный Чонкин, давясь то ли от беляша, то ли от хохота, послушно дожевывает и неожиданно уже для самого Гаркалина многозначительно произносит: «Смотрите, настоящий! С мясом!». Гаркалин не сдерживается и заливается смехом. Вместе с ним хохочет зрительный зал. Аплодисменты не смолкают минуты три.

- Вот он и живет так всю жизнь, как играет, с юмором, не боится экспериментировать, шутить, подкалывать, быть смешным, - позже, во время гастролей театра Сатиры, в Кузбассе вспоминал Михаил Державин. - Наш режиссер Валентин Плучек любил его безмерно.

Гаркалину, действительно, многое прощалось за его неимоверную убедительность, живость характера, чувство юмора и просто человеческую доброту.

В кемеровском театре «Люди и Куклы» Валерий Гаркалин проработал шесть лет. Фото: музей Филармонии Кузбасса.

В кемеровском театре «Люди и Куклы» Валерий Гаркалин проработал шесть лет. Фото: музей Филармонии Кузбасса.

Живи и радуйся, человек!

- Мало ведь кто знает, что Валера после спектаклей ездит детям сказки в больницы читает, просто так, без гонораров, для животных бездомных косточки покупает и отвозит в специальный собачий приют. И как-то полную машину игрушек привез в детдом на все вырученные от антрепризы деньги. А однажды и вовсе увидел в гостях у товарища на даче рядом стоящую халупу, в которой жил одинокий ветеран, и купил ему недалеко вполне сносное садовое жилище, - вспоминал о неизвестных фактах из жизни Гаркалина его знаменитый коллега по театру Сатиры Спартак Мишулин.

Самому актеру, по его же признанию, всегда казалось, что его помощь нужна на всем белом свете, а его проблемы - вовсе не проблемы, а нелепые пустяки перед настоящими людскими бедами.

Рассказывал Валерий Гаркалин автору этих строк такую историю. Встретил он как-то друга своего и спрашивает: «Как дела? ». Тот отвечает, что все как-то вверх дном: работает без устали, дочь поступает еще в университет. И тут Гаркалин не выдержал, вскричал:

- Ничего себе, вверх дном? Так радуйся, мил человек, работай на здоровье, дочь учи. Счастье-то какое! Живи!

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