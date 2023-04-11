Валерий Гаркалин мог остаться в Кемерове навсегда

Валерий Гаркалин рассказывал, что публику он любил больше, чем себя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 апреля замечательному русскому актеру Валерию Гаркалину исполнилось бы 69 лет.

Сегодня, в день его рождения, «Комсомолка» решила рассказать неизвестные факты из его биографии, рассказанные им самим и его знаменитыми коллегами по актерскому цеху.

Забудь про Миронова

«Ширли-мырли», «Катала», «Ландыш серебристый», «Зона ЛЮБЭ», «Бедная Саша» - все эти фильмы с участием Валерия Борисовича, нами любимые, ему самому всю жизнь казались баловством перед театральными работами. Хлестакова в «Ревизоре» он считал одной из лучших. И не только потому, что поставил спектакль великий Валентин Плучек. Больше из-за благодарности зрителей театра Сатиры, которые приняли его так же тепло, как раньше принимали Хлестакова в исполнении Андрея Миронова.

- Представьте себе состояние актера театра Сатиры - меня молодого, которому доверяют главную роль в спектакле, в котором еще несколько лет назад даже не блистал, а просто царствовал Андрей Миронов. Не заметить моего волнения на репетициях Плучек не мог, поэтому подошел и сказал: «Забудь про Миронова». Я смутился, не поняв правильного акцента, мол, как забыть. Валентин Николаевич, тронутый моей наивностью, повторил: «Играй от себя». Я ему поверил и только после премьеры, когда зрители приняли мой вариант Хлестакова, облегченно вздохнул. Честно скажу, играл «без царя в голове», то есть не напрягался особенно. Легко шло, - признался корреспонденту «Комсомолки» актер в Кемерове еще в 2002 году.

Я скоро!

В тот раз на гастролях Гаркалин играл капитана Милягу в спектакле «Чонкин» и «Бумеранг». Его выход был только во втором акте. Некоторые зрители такого подхода не поняли.

- Валерий Борисович, там люди со спектакля уходят недовольные, что вы не участвуете в спектакле, хоть в афише заявлены, - забежав в гримерку, пожаловалась «взъерошенная» помощница антрепризной труппы.

- Как это я не участвую? - воскликнул Гаркалин и немедленно направился в фойе, где уже расстроенная публика в составе человек тридцати спешила к гардеробу.

- Товарищи, я живой, - с гротеском заявил им артист. - Скоро буду!

Изумленные зрители расцвели улыбками и пошли обратно в зал.

Беляши от Арсена со «швейки»

Вернувшись в гримерку, Валерий Борисович признался, что зрителей своих любит больше, чем себя, и это приятно его душе. А кемеровскую публику обожает, особенно потому, что шесть лет после окончания Гнесинского училища работал при здешней филармонии в театре «Люди и Куклы». Впрочем, этот факт давно известен.

- Моя Катенька, сумасшедшая, отпустила меня сюда сразу практически после нашей женитьбы, - рассказывал артист. - Как в ссылку сибирскую. Но не будь ее, честно скажу, остался бы в Кемерове навсегда. Мы исходили пешком весь город, и сейчас я не заблужусь здесь ни в одном районе. На Южном, в Кировском, в центре и уж тем более на Мичурина, где мы жили в общаге.

Приезжая в Кемерово, Валерий Гаркалин обязательно гулял по любимому городу. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

- Валерий Борисович, - снова послышался голос помощницы.

- Что, опять со спектакля смываются? - расхохотался Гаркалин.

- Нет, все на месте, а вам подарок, - протянула она ему большой черный пакет с чем-то по запаху очень вкусным.

- Господи! - разворачивая сюрприз, обрадовался артист, - мои любимые беляши с улицы Кирова. Это ведь с беляшной на Кирова?

- Нет, сказали, с беляшной на «швейке», - уточнила помощница. - Арсен Шураевич передал.

- Арсен? Арсен! Маленький такой пацан, лысенький, пухленький, на беляш на этот похож? Так Арсен ведь на Кирова беляши продавал студентом?

- Господи, Валерий Борисович, - вздохнула помощница. - Не пацан ваш Арсен, а уже пожилой дядя. И ларек у него на «швейке», на рынке. Передал через своих людей. Сам приехать не смог, дела, - сказала помощница. - И вам пора гримироваться, Валерий Борисович, антракт начался. До вашего выхода 10 минут.

Гаркалин многозначительно взглянул на часы и стал переодеваться и гримироваться.

С юмором по жизни

Едва переодевшись, артист завернул несколько беляшей в лежавшую на столе газету, засунул сверток в карман и отправился готовиться к своему выходу за кулисы.

И вот во втором акте во время допроса Чонкина капитан Миляга ни с того ни сего подходит к своему партнеру, игравшему главную роль, и как заорет: «Открой рот!». Изумленный актер, явно не ожидавший такого отступления от пьесы, все же подчиняется Гаркалину, который впихивает ему весь беляш в рот со словами: «А теперь еще и рассказывай!». Бедный Чонкин, давясь то ли от беляша, то ли от хохота, послушно дожевывает и неожиданно уже для самого Гаркалина многозначительно произносит: «Смотрите, настоящий! С мясом!». Гаркалин не сдерживается и заливается смехом. Вместе с ним хохочет зрительный зал. Аплодисменты не смолкают минуты три.

- Вот он и живет так всю жизнь, как играет, с юмором, не боится экспериментировать, шутить, подкалывать, быть смешным, - позже, во время гастролей театра Сатиры, в Кузбассе вспоминал Михаил Державин. - Наш режиссер Валентин Плучек любил его безмерно.

Гаркалину, действительно, многое прощалось за его неимоверную убедительность, живость характера, чувство юмора и просто человеческую доброту.

В кемеровском театре «Люди и Куклы» Валерий Гаркалин проработал шесть лет. Фото: музей Филармонии Кузбасса.

Живи и радуйся, человек!

- Мало ведь кто знает, что Валера после спектаклей ездит детям сказки в больницы читает, просто так, без гонораров, для животных бездомных косточки покупает и отвозит в специальный собачий приют. И как-то полную машину игрушек привез в детдом на все вырученные от антрепризы деньги. А однажды и вовсе увидел в гостях у товарища на даче рядом стоящую халупу, в которой жил одинокий ветеран, и купил ему недалеко вполне сносное садовое жилище, - вспоминал о неизвестных фактах из жизни Гаркалина его знаменитый коллега по театру Сатиры Спартак Мишулин.

Самому актеру, по его же признанию, всегда казалось, что его помощь нужна на всем белом свете, а его проблемы - вовсе не проблемы, а нелепые пустяки перед настоящими людскими бедами.

Рассказывал Валерий Гаркалин автору этих строк такую историю. Встретил он как-то друга своего и спрашивает: «Как дела? ». Тот отвечает, что все как-то вверх дном: работает без устали, дочь поступает еще в университет. И тут Гаркалин не выдержал, вскричал:

- Ничего себе, вверх дном? Так радуйся, мил человек, работай на здоровье, дочь учи. Счастье-то какое! Живи!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Валерий ГАРКАЛИН: «В кемеровских гостиницах никогда не ночую»

В Кемерове Валерий Гаркалин показал комедию «Трактирщица». Выступал, как обычно, - в филармонии. Ведь актер проработал здесь 6 лет в театре «Люди и куклы».

- После спектакля поеду к армейскому другу. Соскучился и по нему, и по Кемерову, - признался актер «Комсомолке». (подробности)

Гаркалин любил гулять с женой по Кемерово

Этот актер 6 лет был официально закреплен за Кемеровской областной филармонией. И часто бывал у нас на гастролях. А в Кемерове у него живет армейский друг Анатолий Белюков. Сегодня наш земляк вспоминает волшебную историю любви своего друга актера. (подробности)