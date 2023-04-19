В Кузбассе на шахте «Распадская» эвакуируют горняков из-за пожара

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе эвакуируют горняков на шахте «Распадская» из-за пожара. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в МЧС Кузбасса.

- Поступил сигнал о пожаре на угольном предприятии в Междуреченском округе. На место выехали 6 отделений ВГСО. Идет эвакуация людей, - сообщили в ведомстве.

В администрации правительства сообщили, что возгорание произошло на глубине нескольких сотен метров, причины устанавливаются. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб, который займется координацией действий по ликвидации ЧС.

Информация о точном числе горняков, находящихся в забое, уточняется. По неофициальным данным, под землей находятся 183 человека.

Шахта «Распадская» расположена в 11 километрах от города Междуреченска, входит в состав «Распадской угольной компании». В начале мая 2010 года на шахте произошла крупнейшая авария, в которой погиб 91 человек.