В Кузбассе эвакуировали 275 горняков из загоревшейся шахты «Распадская»

В Кузбассе эвакуировали горняков из загоревшейся шахты «Распадская» Фото: Константин НАГОВИЦЫН

На кузбасской шахте «Распадская», где в среду, 19 апреля, началось возгорание на глубине 550 метров, завершилась эвакуация горняков. К началу пожара под землей находились 275 человек. Об этом сообщили в администрации города Междуреченска, близ которого находится эта шахта.

По данным мэрии, все горняки к 20.00 выведены на поверхность. Эту информацию подтвердил и губернатор Сергей Цивилев в своем телеграм-канале. По предварительной информации, в результате ЧП пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны, их еще устанавливают. Прокуратурой Кемеровской области области по данному факту проводится проверка, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, на месте ЧП работают сразу несколько отрядов ВГСЧ. Оперативный штаб по ликвидации ЧС возглавил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Шахта «Распадская» получила печальную известность после аварии в 2010 году. Тогда в ночь с 8 на 9 мая в результате двух взрывов, прозвучавших в разницей в четыре часа погиб 91 человек, в том числе 19 горноспасателей. 11 горняков так и не смогли извлечь из под завалов и их признали погибшими по решению суда.