Пес по кличке Эпсилон стал победителем летнего спуска на фестивале Грелка в Шерегеше

Пес по кличке Эпсилон. Фото: официальный телеграм-канал курорта Шерегеш.

На фестивале Грелка, который проходит в эти дни на горнолыжном курорте «Шерегеш», 605 человек приняли участие в креативном «Совершенно Летнем» спуске, а одним из его победителей стал пес по кличке Эпсилон. Об этом рассказали в Дирекции горнолыжного курорта.

«Совершенно Летний» спуск прошел на фестивале впервые, впрочем, многие участники были к нему готовы, ведь раньше в Шерегеше ежегодно организовывали массовый спуск в бикини. В этом году его немного расширили, разрешив съехать с горы Зеленой не только в купальниках, но и в сарафанах, шортах, парео, масках для плавания, с надувными кругами и другими летними аксессуарами.

Фото: официальный телеграм-канал курорта Шерегеш

По традиции после спуска были определены победители. В номинации «Самый молодой участник» приз получил четырехлетний пес Эпсилон. Он, правда, ехал не на лыжах, а бежал с горы, но также как и другие райдеры был зарегистрирован и имел бейдж с индивидуальным номером. Его хозяин Алексей Бурмистров из Таштагола спускался на лыжах рядом.

В номинации «Гость издалека» приз получил лыжник Рауль Родригес из Колумбии, который приехал в Шерегеш специально для участия в креативных спусках GrelkaFest. В номинации «Самый опытный участник спуска» (возрастная категория 60+) победила лыжница Инга из Кемерова.

Фото: официальный телеграм-канал курорта Шерегеш

Фото: официальный телеграм-канал курорта Шерегеш

Напомним, что в этом году Грелка празднует 10-летний юбилей, поэтому для гостей подготовлено рекордное количество концертов хедлайнеров и креативных спусков. Уже состоялись «Свадебный», «Карнавальный», «Музыкальный», «Как на работу», «Усатый» и «Цветной дым». Кстати, в этом году «Карнавальный» спуск стал самым массовым за всю историю Грелки – в нем приняли участие 712 лыжников и сноубордистов. Из артистов уже выступили «Марсель», «Мураками», «Ундервуд», Vavan. Сегодня вечером концерт даст певица Линда.

Впереди еще три дня катаний и веселья. Завтра, 21 апреля, в Шерегеше состоится «Пижамный» спуск и концерт Ольги Серебякиной. В субботу, 22 апреля, спуски «Красная дорожка» и «Включайся», а также концерт Марии Зайцевой, а 23 апреля выступит Astero.