В Шерегеше прошел самый массовый карнавальный спуск за 10-летнюю историю Грелки

Фото: Дирекция курорта "Шерегеш".

На фестивале Грелка-2023 в Шерегеше был зафиксирован самый массовый карнавальный спуск за всю историю – с горы одновременно съехали 712 горнолыжников и сноубордистов. Об этом сообщили в Дирекции горнолыжного курорта.

Предыдущий рекорд райдеры установили на Грелке в 2021 году - тогда в спуске в карнавальных костюмах приняли участие 611 человек.

По традиции туристы приготовили для карнавального спуска самые невероятные наряды. В этом году с горы спустились «Гарри Поттеры», «Малифисенты», «Пикачу», герои вселенной Марвел, а также «драконы» и «пираты». Участники, которые лучше всех подготовились к спуску, получили призы. По мнению жюри, победителями стали образы «Орка», «Архангела», «Мумии». Лучшим детским костюмом был назван «Фредди Крюгер», а самым массовым – космический образ от компании Max bus: 17 человек в тематических нарядах провезли по горе Зеленой восьмиметровую летающую тарелку.

Фото: Дирекция курорта "Шерегеш".

Фото: Дирекция курорта "Шерегеш".

Фото: Дирекция курорта "Шерегеш".

Напомним, что в этом году самый крупный горнолыжный фестиваль Сибири отмечает 10-летний юбилей. Праздник стартовал 13 апреля и продлится до 23 апреля. Каждый день на Грелке будут проходить массовые креативные спуски и концерты хэдлайнеров, среди которых группы «Марсель» «Мураками» и «Ундервуд», Линда, Ольга Серябкина, Vavan, Мария Зайцева. Сегодня вечером на музыкальной сцене гостей Шерегеша будет радовать группа PIZZA.

Первая Грелка прошла в Шерегеше в 2013 году. Тогда здесь провели самый массовый в мире спуск в купальных костюмах, за что Шерегеш попал в Книгу рекордов Гиннесса. С тех пор ежегодно тысячи райдеров приезжают на горнолыжный курорт ярко и весело закрыть зимний сезон. В этом году на фестивале Грелка-2023 ожидается порядка 50 тысяч гостей.

Кстати, как будто специально к приезду гостей в Шерегеше прошел обильный снегопад - насыпало +20 сантиметров пушистого, мягкого снега.