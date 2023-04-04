На фестивале GrelkaFest в Шерегеше ожидают порядка 50 тысяч туристов

Фото: архив "КП"

Фестиваль Грелка, каждую весну проходящий на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе, в этом году может стать самым посещаем за всю историю. Ожидается, что на мероприятие, которые впервые продлится целых десять дней, приедут порядка 50 тысяч туристов. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил организатор GrelkaFest Никита Гирин.

В этом году самый крупный горнолыжный фестиваль Сибири отмечает 10-летний юбилей, поэтому для гостей подготовлена как никогда насыщенная и интересная программа. Впервые мероприятие будет проходить целых 10 дней (с 13 по 23 апреля), и на каждый из них запланированы массовые креативные спуски и концерты хэдлайнеров.

Туристы начали бронировать жилье в Шерегеше за несколько недель до начала Грелки. По данным Дирекции горнолыжного курорта, на данный момент забронировано более 50% мест в гостиницах на даты проведения фестиваля.

- В этом году мы запустили цифровую регистрацию на фестиваль, чтобы заранее понять, сколько у нас ожидается участников, какие спуски пользуется популярностью, будут ли пробки у подъемников. Поэтому уже сейчас мы можем оценить масштаб мероприятия. В первые три-четыре дня зарегистрировались 600 человек. Первым зарегистрировавшимся был участник из Москвы, вторым - из Красноярска, а третий - из Кемерова. Пока лидирует Кузбасс, но нас очень радует, что на регистрации присутствует практически вся география нашей страны от Владивостока до Калининграда, - отметил Никита Гирин.

По его словам, на фестивале Грелка-2023 ожидается порядка 50 тысяч гостей, в то время как раньше мероприятие посещали максимально 30 тысяч туристов. Также Никита Гирин раскрыл бюджет фестиваля – он в этом году составляет порядка 20 миллионов рублей.

Звездные гости

Нынешняя Грелка станет не только самым крупным зимним фестивалем за Уралом, но и самым музыкальным, уверены организаторы. На открытой площадке Грелки выступят 10 популярных артистов. Среди звездных гостей: этнический коллектив OTYKEN, исполняющий свои зажигательные песни на чулымском, хакасском, долганском и русском языках, известные и любимые многими группы PIZZA, «Марсель», «Мураками» и «Ундервуд». Из исполнителей приглашены Линда, Ольга Серябкина и Vavan (тот самый Вован из «Реальных пацанов»). На последний день фестиваля запланирован концерт электронного проекта Astero и выступление «секретного гостя», чье имя организаторы долгое время скрывали. Изначально хэдлайнером должна была стать группа Cream Soda, однако в середине марта один из основателей коллектива Дмитрий Свиргунов погиб, провалившись под лед. В итоге музыкальную программу пересмотрели и новым «секретным хедлайнером» фестиваля Грелка в Шерегеше стала певица Мария Зайцева, известная по хитам «Босая», «Мама, я танцую».

- Мария Зайцева – это, наверное, одна из лучших вокалисток России, она обладательница призов, премий, участница телепроектов «Народный артист», «Голос» и «Точь в точь». Она дошла до финала в одном из самых зрелищных конкурсов, которые есть, это шоу «Маска», - сообщил Никита Гирин, отметив, что исполнительница такая же молодая, красивая и энергичная, как сам Шерегеш.

Разнообразные спуски

В течение 10 дней на фестивале Грелка будет не только музыка, но и разнообразные массовые спуски с горы. Это будет уже всем полюбившийся карнавальный спуск и спуск в купальниках (в этом году он стал более масштабным, для участия в нем нужно не обязательно бикини, а любая летняя одежда). Еще восемь спусков будут абсолютно новыми. Среди них свадебный (девушкам предлагается надеть белые платья и фату, а парням - костюмы жениха), усатый (здесь хотят видеть усачей и бородачей), музыкальный (с собой надо прихватить музыкальный инструмент), «Красная дорожка» (дресс-код - коктейльные платья и смокинги) и другие. По мнению организаторов Грелки, появление разнообразных новых спусков отображают развитие курорта Шерегеш.

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

Напомним, что впервые горнолыжный фестиваль Grelka Fest состоялся в 2013 году. С тех пор он проходит ежегодно, собирая огромное количество туристов со всей страны. В прошлом году мероприятие не состоялось.