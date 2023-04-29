Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С сегодняшнего дня в Кузбассе выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующее постановление ранее выпустила Региональная энергетическая комиссия.

Повышение коснулось всех видов городского, пригородного и междугородного транспорта. Так, билет в городских автобусах, троллейбусах, трамваях стал дороже на два рубля. При безналичном способе оплаты пассажирам придется заплатить 27 рублей за одну поездку, наличными – 32 рубля.

Школьникам и студентам с транспортной картой поездка обойдется в 16 рублей, наличными – в 20 рублей.

Для пенсионеров билет при оплате транспортной картой теперь стоит 14 рублей, «живыми» деньгами - 17 рублей. При этом, для пожилых людей сохраняется бесплатный проезд на городских и пригородных маршрутах с 1 мая по 1 октября в будние дни с понедельника по четверг.

На пригородных маршрутах проезд тоже подорожал. В автобусах жесткого типа он составляет: 180,44 копеек/пассажиро-километр при безналичном способе оплаты; 206,17 копеек/пассажиро-километр при наличном способе оплаты. В автобусах мягкого типа: 221,38 копеек/пассажиро-километр при безналичном способе оплаты; 252,95 копеек/пассажиро-километр при наличном способе оплаты.

Увеличилась и стоимость проезда в междугородном сообщении. В автобусах жесткого типа: при расстоянии поездки пассажира от начального пункта посадки в автобус до 50 км включительно в размере 206,07 копеек/пассажиро-километр; при расстоянии поездки пассажира от начального пункта посадки в автобус свыше 50 км до 250 км включительно в размере 197,10 копеек/пассажиро-километр; при расстоянии поездки пассажира от начального пункта посадки в автобус свыше 250 км в размере 188,15 копеек/пассажиро-километр. В автобусах мягкого типа: при расстоянии поездки пассажира от начального пункта посадки в автобус до 50 км включительно в размере 248,17 копеек/пассажиро-километр; при расстоянии поездки пассажира от начального пункта посадки в автобус свыше 50 км до 250 км включительно в размере 237,38 копеек/пассажиро-километр; при расстоянии поездки пассажира от начального пункта посадки в автобус свыше 250 км в размере 226,59 копеек/пассажиро-километр.

Напомним, что повышение стоимости проезда объяснили необходимостью поддержания бесперебойной работы транспорта.