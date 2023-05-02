Синоптики рассказали, когда в Кузбассе потеплеет

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие дни характер погоды в Кузбассе изменится и наступит долгожданное тепло. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В последние недели погода не радовала кузбассовцев. Апрель был холодным, практически без осадков, по температурам на 3 градуса ниже климатической нормы. Первомай удивил выпавшим снегом. Но уже с 4 мая в Кузбассе ожидается повышение температуры, к выходным потеплеет до +20...+25 градусов.

Так, в среду, 3 мая, ночью еще будет прохладно: -1…-6 градусов, местами до -11 градусов, днем воздух прогреется до +9…+14 градусов. Ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду. Местами возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем пройдет дождь. Прогнозируется горимость 4, местами 1, 2, 3 классов.

В четверг, 4 мая, ночные температуры составят 0…-5 градусов, дневные +12…+17 градусов. Ветер по-прежнему будет северным, но немного утихнет: 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. В этот день будет преимущественно без осадков. Горимость 4, местами 2, 3 классов.

В пятницу, 5 мая, ночью потеплеет до +1…+6 градусов, местами -6 градусов, днем ожидается +14...+19 градусов, местами воздух прогреется до +24 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное, но сила его останется прежней. Осадков также не прогнозируется. Горимость 4, местами 2, 3 классов.

Синоптики предупредили, что безветренная теплая погода будет способствовать активному таянию снега в горных и таежных районах, но при этом может увеличить класс пожароопасности. Поэтому, планируя отдых, стоит не забывать о соблюдении противопожарного режима.