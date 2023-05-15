Опубликован график отключения горячей воды-2023 в Кемерове

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове в 2023 году первые отключения горячей воды начнутся с 17 мая. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Отключения воды в квартирах горожан будут проводиться согласно утвержденному графику. Первыми мыться холодной водой придется потребителям Ленинского района, большей части Заводского района, части Центрального, а также всего Рудничного района. У жителей этих районов горячая вода исчезнет из кранов на две недели – с 17 по 30 мая.

Второй этап испытаний начнется 1 июня и продлится до 14 июня. Он затронет потребителей Центрального района и части Ленинского района. На третьем этапе под отключения попадут потребители Центрального и Заводского районов – у них не будет горячей воды с 13 июня до 26 июня. Со смещением на один день, с 14 по 27 июня, испытания пройдут в Кировском районе города. Завершающий этап — с 12 по 25 июля — коснется оставшейся части Кировского района.

- В 2023 году из-за большого объема перекладки тепловых сетей в Кемерове Сибирская генерирующая компания проводит гидравлические испытания по укрупненной схеме. Это значит, что в один временной этап испытаний будет попадать большее количество районов города, - сообщили в СГК Кузбасса.

Но сроки отключений горячей воды останутся прежним — 14 дней. В течение этого времени специалистам предстоит провести целый комплекс работ, в том числе профилактические испытания инженерных сетей. Работы необходимы для того, чтобы подготовиться к предстоящему отопительному сезону.

Публикуем полный график отключения горячей воды в Кемерове в 2023 году.

Список улиц, где горячей воды не будет 17-30 мая:

Центральный район: в границах (до р. Искитимка) р.Томь: пр. Кузнецкий (четная сторона до пр. Советский), пр. Советский (четная сторона от пр. Кузнецкий до ул. Кузбасская), ул. Кузбасская (нечетная сторона до ул. Ноградская), ул. Ноградская (четная сторона от ж.д. №8 до ул. 50 лет Октября), ул. Васильева (четная сторона до ул. Коломейцева), ул. Коломейцева (нечетная сторона до пр. Советского), пр. Советский (четная сторона до р. Искитимка).

Кварталы Центрального района: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 48, 49, 50, ул. Ноградская, 13 в кв. 14.

Кварталы Центрального района (заискитимская часть): кв. 3 (кроме пр. Ленина, 66, 66б, б-р. Пионерский, 10а, 12, 12а, 14, пр. Октябрьский, 9, 11), кв. 2-3, 4-5, 8, 9 (кроме пр. Октябрьский, 59,65), кв. 7б, 11 (кроме пр. Ленина, 69, 69а, ул. Спортивная, 28, 30, 32), кв. 6/49, Офисный центр (только пр. Ленина, 90в, 90/3, 90/4, 90/4а), Зона «И», ул. Терешковой, 14, 14а, ул. Водонасосная, 46.

Ленинский район: в административно-территориальных границах. Кварталы Ленинского района: кв. 20, Больничный городок, Кемеровский областной суд пр. Химиков, 9, 29 (Мед. Институт ул. Ворошилова, 22а), 32 (ул. Марковцева, 6, ул. Ворошилова, 24а, 24б, 24в, 40, б-р Строителей, 47, 49). Дома кв. 14: пр. Ленина, 116, 118, 118а, 120, 122, 122а, 122б, 122в, 124, 124а, 126, 128, 130/1, ул. Волгоградская, 14, 16, 18, пр. Октябрьский, 67, 69, 69а. Дома кв. 4-5: ул. Тухачевского, 30, 32, 32а, 34, 36а, 38а, 38б, 38/1, 38/2, 38/3, пр. Химиков, 2а, ул. Мирная, 20.

Заводский район: в административно-территориальных границах. Потребители пос. «Предзаводской», пос. «РТС». Пос. «Южный», кв.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Кварталы Заводского района: 59, 59а, 60, 60а, ФПК.

Потребители Рудничного района. Кварталы: 1, 2-3, 4/15, 5/13, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 16, Школа №46 по ул. Нахимова, 177. Перечень улиц: ул. Нахимова, пр. Шахтеров, ул. Волкова, ул. Терешковой, Сосновый бульвар, ул. Серебряный бор.

1-14 июня:

Центральный район: (заискитимская часть) в границах: р. Искитимка, четная сторона ул. Соборная до ул. Луговая, ул. Луговая до Пионерского бульвара, Пионерский бульвар от ул. Луговая до пр. Октябрьский, пр. Октябрьский до ул. Волгоградская, ул. Волгоградская от пр. Октябрьского до пр. Притомский.

Кварталы Центрального района (заискитимская часть): кв. 3 (пр. Ленина, 66, 66б, б-р. Пионерский, 10а, 12, 12а, 14, пр. Октябрьский, 9, 11), кв. 5, 7, 7а, 9 (только пр. Октябрьский, 65, 59), 11 (от ТК-17-14), кв. 12, 12а, 15, 15а, Областная клиническая больница. Офисный центр (только пр. Ленина, 90/1, 90/2, пр. Октябрьский, 57, 53, 53/1, 53/2, 53/3).

Ленинский район: в административно-территориальных границах. Кварталы Ленинского района: кв. 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (кроме ул. Ворошилова, 22а), 32 (б-р. Строителей, 47/1, 53, 53а, ул. Марковцева, 8, 10), кв. 64, 68, 72, 74.

Пос. «Металлплощадка». Дома кв. 14: пр. Ленина, 128а, 130, 130а, 130а/1, 132, 132а, 132б, 134, 136, 136а, б-р. Строителей, 11, 13, 15, пр. Октябрьский, 67в, 71а, 71, 73а, 73б, 73, 75, 75а, 75б, 77, 77а, 77б.

13-26 июня:

Центральный район: (до р. Искитимка) в границах пр. Кузнецкий четная сторона от р. Томь до пр. Советский, пр. Советский (нечетная сторона от пр. Кузнецкий до ул. Кузбасская), ул. Ноградская (нечетная сторона до ул. 50 лет Октября), ул. 50 лет Октября (нечетная сторона от ул. Ноградская до ул. Васильева), ул. Васильева (нечетная сторона до ул. Коломейцева), ул. Коломейцева (четная сторона от ул. Васильева до пр. Советский), пр. Советский (нечетная сторона до р. Искитимка).

Кварталы Центрального района: 10, 11, 11а, 12, 13, 14 (кроме ул. Ноградская, 13), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 52. Здание обл. администрации пр. Советский, 62.

Заводский район: в границах пр. Кузнецкий нечетная сторона от ул. Коммунистическая до пр. Ленина, пр. Ленина нечетная сторона от пр. Кузнецкого до р. Искитимка, пр. Кузнецкий четная сторона от пр. Ленина до ул. Автозаводская, р. Искитимка от ул. Автозаводская до пр. Ленина.

Кварталы Заводского района: кв.21, 21а, 24, 32, 33, 34а, 51, 52, 53, 54, 55, включая ул. Космическая, 2а, 4, 4а, 4/1, 4в к1, 4в к2.

14-27 июня:

Кировский район. Кварталы: № 21, 21а, 31, «Строммаш», «Стройгородок», 3/4 кв. 1/2. Перечень улиц: ул. Спартака (нечетная сторона от дома № 9, четная сторона от дома № 14), ул. Лазо, ул. Красноярская, ул. Тургенева, ул. Шубина, ул. Каркасная, ул. Народная, ул. Кедровская, ул. Инициативная (чётная сторона с дома №90 по №108, нечётная сторона с дома №87а по №125а), пер. Инициативный, пер. 2-й Инициативный, ул. Стройгородок, ул. Кировская, ул. Алыкаевская, ул.Варшавская, ул. Таёжная, ул. Халтурина (кроме дома № 3а), ул. Металлистов.

12-25 июля:

Кировский район: кв. 1, 4, 5, «К», 6, 7, 8, 15, кв. 9-12, кв. 1/2, кв. 10-11, кв. 9-12, кв. 14. Перечень улиц: ул. Черемховская, ул. Аллейная, ул. Попова, ул. Александрова, ул. Потемкина, ул. Севастопольская, ул. Матросова, ул. Боготольская, ул. Леонова, ул. Тайгинская, ул. Гурьевская, ул. Инициативная (нечетная сторона с дома №1 по №87а, четная сторона с дома №2 по №88), ул. Рекордная, ул. Уральская (четная сторона с дома №2 по №4), пер. Рекордный, пер. Ушакова, пер. Леонова, ул. Смоленская, ул.40 лет Октября, ул. Александрова, ул. Каркасная, ул. Металлистов, ул. Спартака (четная сторона с дома №2 по №12, нечетная сторона с дома №3 по дом №7, ул. Халтурина, 3а.

Когда планируется отключение горячей воды в квартирах жителей разных районов, также можно посмотреть на интерактивной карте СГК.

Ранее «Комсомолка» публиковала график отключения горячей воды в Новокузнецке в 2023 году.