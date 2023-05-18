В Кузбассе на ремонт дорог в 2023 году направят более 7 млрд рублей

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году направят более 7 млрд рублей, в том числе 2,8 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе администрации правительства.

За сезон планируется привести к нормативному состоянию 127 км автомобильных трасс.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, в регионе проводится огромная работа по улучшению качества жизни людей, и современная дорожная инфраструктура – один из ключевых факторов.

- Новые дороги делают жизнь в Кузбассе комфортнее. Это не только благоприятный имидж региона, это прежде всего безопасность наших водителей, пассажиров и пешеходов, – сказал Сергей Цивилев.

Какие дороги отремонтируют в Кемерове?

В Кемерове в рамках дорожного нацпроекта будет приведено в порядок более 19 километров на 19 участках улиц. На некоторых из них работы уже начались. Так, на Ноградской улице специалисты приступили к фрезерованию дорожного полотна протяженностью 1,1 км - от улицы Кирова до 50 лет Октября. Здесь уложат новый асфальт, установят бордюрные камни, восстановят люки, устроят заездные карманы, нанесут разметку. Кроме этого, планируется обновить тротуары, в том числе сделать понижения бордюров и уложить тактильную плитку.

Работы сейчас кипят также на улицах С. Тюленина, У. Громовой, Ю. Двужильного (от Баумана до В. Волошиной), Патриотов (от Базовой до Радищева), Грузовой, К. Цеткин, Тельбесской, Волгоградской, Камышинской, Правой Гавани, Елыкаевской, 1-я Стахановская.

Какие дороги отремонтируют в Новокузнецке?

В Новокузнецке в этом году обновят около 11 километров дорожного покрытия. Участки для ремонта выбирали по результатам инструментальной диагностики, при этом учитывали наличие маршрутов общественного транспорта и народное голосование. В перечень вошли улицы Ленина, Кирова, Красилова, Кузедеевская, Шоссейная, Литейная, Ушинского, Воробьева, 25 лет Октября, Кулакова, Новоселов, Шолохова, кольцевая развязка на Транспортной, местный проезд Кутузова.

Так, на улице Ленина отремонтируют проезжую часть протяженностью более 3 км и частично обустроят тротуары. Будет приведен в порядок участок от Дворца культуры «Алюминщик» до пересечения с шоссе Кузнецким. На улице Воробьева рабочие уложат 5 тыс. кв. м нового асфальтобетонного покрытия. Сейчас там уже начали убирать старые бортовые камни. Также до конца недели подрядчик приступит к ремонту кольцевой развязки по улице Транспортная. Это один из самых значимых дорожных узлов, так как здесь располагается въезд в Центральную часть города по проспекту Октябрьский и выезд на объездную магистраль.

Дороги межмуниципального значения

В 2023 году запланировано обновление дорожного полотна на нескольких трассах. Сейчас дорожники приступили к фрезерованию четырехкилометрового участка дороги Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк и 10-километрового участка трассы Кемерово – Анжеро-Судженск (с 37 по 47 километр). Также начат капитальный ремонт участков автомобильной дороги Улановка – Медведчиково и Судженка – Кайла – Улановка – Яя.

Ранее «Комсомолка» писала, что губернатор Сергей Цивилев поручил устранить дефекты, обнаруженные на ранее отремонтированных участках дорог, до 1 июля. Для контроля создана специальная комиссия.