Жителя Кузбасса отправили в колонию на 15 лет за надругательство над пасынком

Фото: архив "КП" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кузбассе 41-летний мужчина ближайшие 15 лет проведет в колонии особого режима за преступление сексуального характера. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в 2021 году в семье, которая считалась благополучной и в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Муж с женой воспитывали двух детей: один – совместный, а второй – сын женщины от первого брака. Именно этот ребенок - на тот момент ему было 10 лет – стал жертвой мужчины. Отчим, будучи пьяным, надругался над мальчиком.

Мать о произошедшем не знала. Вскрылось все после того, как школьник рассказал о сексуальном насилии сверстникам, а те – своим родителям. Взрослые обратились к учителям и директору школы, после чего поступило заявление в правоохранительные органы.

Мужчину задержали. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Известно, что отчим-педофил ранее был судим, но не уточняется, по какой статье. В этот раз на него завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Суд признал кузбассовца виновным и назначил ему 15 лет колонии особого режима. После освобождения мужчина будет отбывать дополнительно один год ограничения свободы, то есть ему будет установлен ряд ограничений.

В Следственном управлении напомнили, что в Кузбассе работает телефон горячей линии «Ребенок в опасности». Жители, обладающие информацией о совершенном или готовящемся преступлении против детей, могут позвонить со стационарного телефона по номеру 123, с мобильного телефона - 555-123.

Ранее «Комсомолка» писала, что педофил из Кузбасса совершил в интернете 193 преступления за два года. Потерпевшими стали 242 девочки из разных регионов страны.