В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту исчезновения двух девочек

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Кузбасс.

Напомним, что по предварительной информации, 18 мая около 18 часов две сестры - 2-летняя и 4-летняя - вышли на улицу гулять и домой не вернулись. Родители заметили пропажу, но особо не переживали - подумали, что детей кто-то взял к себе переночевать. Тревогу подняла приехавшая в гости тетя и отправила на поиски 12-летнего брата девочек. Он их не нашел.

В дежурную часть ОМВД России по Яшкинскому муниципальному округу родители обратились только на следующий день в третьем часу дня. Были развернуты масштабные мероприятия по поиску детей. В них принимают участие полицейские, сотрудники СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу, специалисты МЧС, представители администрации, волонтеры поискового отряда, добровольцы из числа местных жителей. Участники осматривают дома и заброшенные строения в поселке, обследуют лесной массив.

По указанию начальника ГУ МВД России по Кемеровской области Геннадия Корниенко на место поисков было направлено усиление в количестве 40 сотрудников областного полицейского главка. Общая численность поисковой группы нарастает и составляет около 200 человек.

Также на место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Предварительно установлено, что девочки воспитываются в многодетной семье, родители злоупотребляют спиртными напитками.

Приметы младшей сестры: рост 75 - 85 см, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы русые короткие. Была одета: голубая шапка, голубая куртка, голубые колготки, джинсовый сарафан. Приметы старшей сестры: рост 100 - 105 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы русые. Была одета: зеленая куртка, черные колготки, голубая шапка.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении пропавших детей, сообщить об этом по телефонам: 8-(38455)-2-50-33 или 02 (102 с мобильного).

Следователями устанавливается и отрабатывается круг общения семьи, проверяются все дома в населенном пункте. Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения девочек, а также обстоятельств их исчезновения.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления СК России по Кемеровской области - Кузбассу.