В Кемерове объявлена задержка двух авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В Кемерове объявлена задержка двух авиарейсов из-за сильного ветра.

Сегодня утром пассажиры рейса № 491 Сочи – Кемерово не смогли приземлиться в аэропорту имени А.А. Леонова. Самолет авиакомпании «Северный ветер» сделал круг над областной столицей и улетел на посадку в Новосибирск. Уже несколько часов пассажиры находится в аэропорту «Толмачево» и ожидают вылета в Кемерово. Люди жалуются в соцсетях, что им не предоставили гостиницу и питание. На данный момент задержка рейса составляет восемь часов. Согласно информации на официальном сайте аэропорта имени А.А. Леонова, рейс из Новосибирска авиакомпании «Северный ветер» ожидается в 19:35 вместо запланированного времени в 11:35.

Задерживается и вылет из столицы Кузбасса другого самолета той же авиакомпании - до Сочи. По данным онлайн табло, рейс N492 вместо запланированного времени в 10:35 отправится в 20:20.

Пассажиры сообщают, что причиной задержки стал сильный ветер. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре подтвердили информацию.

- Сегодня в связи неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова объявлена задержка выполнения двух авиарейсов авиакомпании «Северный ветер» из города Новосибирск и в город Сочи продолжительностью до 10 часов, ожидают вылета воздушного судна 167 пассажиров, в том числе 20 детей, - рассказали в ведомстве.

По факту задержки рейсов Новосибирская и Кемеровская транспортные прокуратуры осуществляют надзорные мероприятия. В ведомстве отметили, что в случае нарушения прав в период ожидания вылета пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00

Кстати, с проблемами пришлось столкнуться не только жителям Кемерова. Из-за нелетной погоды задержаны два рейса в Томске. Пассажиры более 14 часов не могут улетать в Москву и обратно. Вылета ожидают 187 человек, в том числе 14 детей.

По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в регионе прогнозируется ветреная погода. Днем 20 и ночью 21 мая ветер усиливался до 10-14 метров в секунду.