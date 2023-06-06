Смартфон вслепую: как незрячим кемеровчанам можно научиться пользоваться гаджетами

Андрей Астанин обучает незрячих кемеровчан дружить с техникой. Фото: Елизавета ТЕЛЬМАНОВА,

Около двух миллионов жителей Кузбасса ежедневно не выпускают из рук свои мобильные телефоны, бездумно листают ленту в социальных сетях, читают книги, переписываются с друзьями и родными, смотрят видеорецепты или кино. Во время быстрого развития технологий мы и не замечаем, насколько действие «открыть сайт Комсомолки на смартфоне или ноутбуке, чтобы быстро узнать о новостях региона» стало для нас привычным. А ковидный период показал, что даже работать можно дистанционно.

Однако на данный момент в Кузбассе проживает свыше 3,5 тысяч инвалидов по зрению, которым требуется больше времени и сил, чтобы научиться выполнять «рядовые» для нас задачи. И если мы привыкли жить со смартфоном в руках, то могут ли им овладеть незрячие люди?

Первопроходцы

Андрей Астанин и Светлана Болдырева, герои апрельской статьи «Комсомольской правды», влюбленные, нашедшие друг друга через 3000 километров, учат слепых кемеровчан дружить с техникой.

Молодые люди самостоятельно, методом проб и ошибок научились пользоваться ноутбуком и мобильным телефоном, с помощью которых и познакомились друг с другом. Светлана вспоминает, как сильно ей хотелось стучать по клавишам ноутбука, что делали уже все ее знакомые и подруги.

– Но менять кнопочный телефон на новый сенсорный было страшно. Как я смогу пользоваться просто гладким экраном? Очень долго я с этим временила, но в один день мой старенький телефон сломался. Я поняла, что это будто знак перестать боятся… Купила смартфон и поняла, что обратной дороги нет, надо учиться.

Несмотря на то, что Андрей и Светлана свободно пользуются всеми возможностями современных гаджетов, останавливаться на достигнутом – не их стиль. Поэтому в этом году пара решила совершить путешествие в Нижний Новгород, где они прошли курсы мобильной грамотности для инвалидов по зрению, которые были организованы местным областным центром реабилитации «Камерата». Первыми из Кузбасса, они провели три дня среди своих коллег из разных регионов страны, завели много знакомств, а главное стали частью команды общероссийского социального проекта «Универсальный мобильный помощник».

И сейчас в стенах «Специальной библиотеки Кузбасса для незрячих и слабовидящих» в городе Кемерово пара каждую неделю обучает базовым навыкам работы со смартфоном и ноутбуком инвалидов по зрению всех возрастов.

«Голубая мечта – сходить на балет»

Одним из учеников Светланы стал 20-летний Даниил, рослый, жизнерадостный молодой человек, ходящий под ручку со своей миниатюрной бабушкой. Парень делает только первые шаги в знакомстве с ноутбуком, запоминает расположение букв на клавиатуре, комбинации «горячих» клавиш, учится как правильно и удобнее держать пальцы для быстрой печати текста. Все задания выполняет с особым вниманием и стараниями, а если и случаются редкие трудности с поиском нужной кнопки, то с помощью подсказок педагога и своей целеустремленности, они быстро разрешаются.

Отвечая на мои простые вопросы о занятиях, Даниил расплывается в искренней улыбке и с трепетом или даже волнением отвечает, что ему это очень интересно, и кажется, что все-все получается. А бабушка, Татьяна Петровна, которая ждет внука на диванчике перед маленьким кабинетом, где проходит занятие, говорит, улыбаясь:

– Он у меня очень любопытный, ему это, правда, нравится. А я надеюсь, что эти курсы помогут ему и работу в будущем найти, ведь через год мы из школы выпускаться будем. Так, может, из дома через ноутбук работать сможет.

Даниил, родившись здоровым мальчиком, потерял зрение в роддоме, по словам бабушки, ему случайно сожгли глазки, но выписали, как совершенно здорового. Через несколько недель семья поняла, что у мальчика начинает пропадать зрение. С пятого класса он живет с бабушкой, а мама с папой ухаживают за «малышком» с сахарным диабетом, так бабушка называет младшего брата Данила, который только закончил первый год в школе.

Татьяна Петровна с внуком – частые гости библиотеки и мероприятий, которые она организует совместно с учреждениями культуры города. Так они стараются не пропускать походы в цирк и театры Кемерова с тифлокомментированием, вербальным описанием визуального ряда для людей с нарушением зрения. Может благодаря таким походам в театр или врожденному таланту и интересу, Даниила очень привлекает музыка, он разбирается в музыкальных инструментах, знает биографии и ключевые произведения многих выдающихся композиторов.

– Мы с ним очень много общаемся, разговариваем, но уж особо сильно он любит рассказывать мне про музыку. Если он что-нибудь новое послушает или узнает, обязательно все подробно рассказывает мне. А я в этом вообще ничего не понимаю… – делится бабушка.

В библиотеке Даниил всегда просит скачать ему на флешку либо музыкальные концерты, аудиокниги о композиторах, либо балетные постановки с тифлокомментированием. Его «голубая мечта», как говорит бабушка, переходя на шепот, – сходить на настоящий балет. Но билеты, как и новый ноутбук или телефон, дорогие для бюджета равного бабушкиной пенсии. Однако Татьяна Петровна, абсолютно позитивный человек, уверена, что они накопят и смогут исполнить все желания Даниила. А умение пользоваться компьютером поможет ему найти работу, или пойти учиться. Вдруг я познакомилась с будущим самым известным музыкальным критиком.

Автор публикации лично проверила, как проходит процесс обучения. Фото: Елизавета ТЕЛЬМАНОВА.

«Проверено на себе»

Чтобы почувствовать, каково это – держать в руках смартфон «вслепую», я попросила Светлану познакомить меня с тем, как можно что-либо найти в телефоне в абсолютной темноте.

Оказывается, в каждом телефоне в настройках можно включить режим для слабовидящих или незрячих пользователей, и ваш смартфон станет простой черной коробочкой, которая умеет говорить, со всеми сохранившимися функциями и приложениями.

Светлана вручила мне ее телефон и поставила задачу: открыть «YouTube» и найти там канал «Специальной библиотеки Кузбасса для незрячих и слабовидящих». Управление таким экраном осуществляется с помощью «свайпов» в разные стороны, а программа произносит, какое приложение вы сейчас выбрали. Чтобы его открыть, достаточно подряд два раза нажать на экран телефона. Это был самый легкий этап…

Много времени мы потратили на моей попытке напечатать в поисковой строке «специальная библиотека Кузбасса для незрячих». Круглосуточно набирая сообщения в мессенджерах, наша скорость печатания увеличивается, и зачастую, нам достаточно лишь поглядывать на клавиатуру, чтобы руки нажимали на нужные части экрана, это действие становится автоматическим. Однако, когда возможности подсмотреть нет, мозг начинает усиленно работать и со скрежетом крутить шестеренки, чтобы вспомнить, где какие буквы расположены. Но под чутким руководством Светланы и благодаря ее подсказкам «выше», «левее», «а теперь ниже и левее через одну букву», я с горем пополам набрала нужный поисковый запрос и также медленно, но нашла видеоролик библиотеки, в котором комментировалась картина нашего космонавта Алексея Леонова «Человек над планетой»: вкрадчивый голос объяснял, что, где и как изображено на рисунке.

Поблагодарив Светлану за мастер-класс, я с кипящим мозгом покинула гостеприимную библиотеку. Дома, уже включив эту функцию «черного экрана» на своем телефоне, я еще раз попыталась воспользоваться браузером и найти рецепт варенья из одуванчиков, которые накрыли своим желтыми ковром весь город. Безуспешно. Голос программы произносит каждый выбранный символ и сориентироваться нужный это сайт или нет очень тяжело. Я вернулась в «YouTube», с которым меня познакомила Светлана. Видеорецепт варенья я нашла, но потратила на этого достаточно много сил. Буквально физически можно ощутить, как сильно напрягается мозг и старается перестроиться под новые условия. Для того, чтобы научится пользоваться смартфоном или компьютером вслепую, потребуется, как минимум, очень много терпения.

Даниил и бабушка планируют учиться дружить с ноутбуком еще год, они «никуда не торопятся», Светлана и Андрей готовы делиться своими знаниями со всеми незрячими и слабовидящими людьми Кемерова, которые хотят стать обладателями и пользователями современных гаджетов. Мы и не задумываемся, сколько возможностей может подарить компьютер инвалиду по зрению и сколько сил забрать, чтобы научиться легким для нас задачами.