В Кузбассе девятилетний мальчик погиб при странных обстоятельствах

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Мариинске погиб девятилетний мальчик - его тело без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено в одном из частных домов. Следователи возбудили уголовное дело.

Трагедия произошла в пятницу, 14 июля. Вечером, около 20:30, девятилетний мальчик ушел из дома и пропал. Родители забили тревогу и начали искать сына и в итоге обнаружили его во дворе дома возле надворных построек – ребенок не подавал признаков жизни. Местные жители рассказывают, что у мальчика был пакет на голове: якобы он хотел понюхать газовый баллончик, но так получилось, что много вдохнул... В СК РФ по Кемеровской области пока не назвали причину трагедии, однако сообщили, что рядом с телом находился газовый баллончик.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти школьника.

- В настоящее время следователями СК России проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств смерти мальчика, - сообщили в ведомстве.

Сегодня в Мариинске проходит прощание с погибшим ребенком.

Напомним, что на выходных в Кузбассе произошла еще одна трагедия - в Кемерове восьмилетнюю девочку убило током во дворе дома.