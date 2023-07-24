300 человек продегустировали уху из петуха на кузбасском фестивале «Каменная книга»

Уху из петуха, приготовленную по старинному рецепту, смогли оценить 300 человек. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Гостей фестиваля «Каменная книга», который в субботу, 22 июля, состоялся в музее-заповеднике «Томская Писаница» накормили ухой из петуха. Многие думают, что это нечто мифическое - вроде «каши из топора». Но на самом деле это популярное блюдо казачьей кухни, которое существует вот уже несколько столетий. Не зря же на Кубани есть даже присказка «Хороша уха из петуха».

Как пояснил «Комсомолке» директор музея заповедника «Томская Писаница Максим Головин рецепт ухи из петуха, которой угощали гостей фестиваля был взят из «Домостроя» - старинной книги, памятника русской литературы XVI века, представляющей из себя сборник правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи. Готовится блюдо на двойном бульоне – рыбном и курином.

Помимо целой курицы для приготовления ухи было использовано целых 25 килограммов филе судака, плюс картошка, морковка, лучок... В итоге вышло 70 литров – 300 порций вкусного и сытного блюда, оценить которое могли все желающие. И эпитет «очень вкусно!» - был одним из самых часто встречающихся, среди тех, кому удалось принять участие в дегустации.

Ведущий пообещал гостям праздника, что в следующем году организаторы приготовят в семь раз больше такой ухи! Но в самой «Томской Писанице» эту информацию опровергли.

- Каждый год на фестивале мы готовим разные блюда, в прошлом году это была «каша из топора», в 2021-м – казацкий кулеш, так что и в следующем году это будет что-то новое, - говорит Максим Головин. – Но обещаем, что-нибудь придумать, чтобы угощения хватило как можно большему количеству гостей.

Всего фестиваль «Каменная книга» в этом году посетили 2500 человек.

Напомним, помимо дегустации гости фестиваля «Каменная книга» могли наблюдать за сражениями, познакомиться с историей ратного дела, узнать больше о быте русских первопроходцев и коренного населения. Исторический лагерь реконструкторов максимально точно показывал, как жили наши предки: готовили пищу на костре, ковали оружие, чеканили монеты, занимались рукоделием. А кемеровчанин Роман Ицков познакомил желающих с русскими народными инструментами, частушками и былинами.