В Кузбассе насильника задержали спустя семь лет благодаря анализу ДНК

Фото: архив "КП" Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

В Кузбассе перед судом предстанет 37-летний мужчина, надругавшийся над девушкой в 2016 году. На преступника удалось выйти спустя столько лет благодаря анализу ДНК. Обстоятельства дела рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Это преступление произошло семь лет назад в Киселевске. Мужчина заметил незнакомку в подъезде и прямо там напал на женщину, совершив в отношении нее насильственное действие сексуального характера. После случившегося пострадавшая обратилась в полицию. Сразу же задержать насильника не удалось, однако благодаря обнаруженным у женщины биологическим следам нападавшего эксперты смогли определить ДНК-профиль преступника. Была проведена масштабная работа по отбору генетических образцов для сравнительного исследования, правда на тот момент совпадений геномной информации не оказалось.

При этом ДНК-профиль нападавшего был поставлен на учет в федеральной базе данных геномной информации. Это и помогло выйти на насильника спустя столько лет. Весной этого года следователи получили информацию от полицейских о совпадении ДНК. Анализ показал, что преступление совершил мужчина, который сейчас находится в одной из исправительных колоний области – он получил срок в 2022 году за распространения наркотиков.

На заключенного завели новое уголовное дело - по статье о насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Мужчина всячески отнекивался от причастности к совершению преступления, со следствием не сотрудничал. Однако в ходе предварительного расследования были получены неопровержимые доказательства виновности кузбассовца. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в Кузбассе осудили мужчину за покушение на убийство, совершенное более 20 лет назад. Преступник вывез знакомого в лес, расстрелял его, однако пострадавшему удалось выжить.