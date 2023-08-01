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Происшествия1 августа 2023 9:27

В Кузбассе сотрудник патрульно-постовой службы задержал грабителя, напавшего на пенсионерку

В кузбасском городе Юрга сотрудник ППС задержал грабителя на месте преступления
Анастасия СЕРГЕЕВА
Заместитель командира взвода ППС межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» Дмитрий Власов.

Заместитель командира взвода ППС межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» Дмитрий Власов.

В Юрге сотрудник патрульно-постовой службы Дмитрий Власов стал свидетелем нападения на пенсионерку и в одиночку задержал грабителя. Обстоятельства произошедшего рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Дмитрий Власов в тот день находился на маршруте скрытого патрулирования и, проезжая по улице Никитина, заметил, как в рощице мужчина напал на пенсионерку.

- Я увидел, как мужчина повалил женщину на землю, стал выдергивать из ее рук сумку и одновременно наносить ей удары по лицу кулаком, - рассказал полицейский.

Сотрудник правоохранительных органов отреагировал мгновенно: выбежал из автомобиля и бросился следом за налетчиком. Погоня была недолгой: уже метров через 50 Дмитрий Власов догнал грабителя и задержал его. В руках у мужчины была сумочка пенсионерки, а в ней мобильный телефон, деньги и документы - все на сумму 6 300 рублей. Вскоре на место ЧП прибыли медики: пострадавшая 78-летняя старушка была госпитализирована с травмой головы.

Нападавшим оказался 28-летний горожанин, ранее неоднократно судимый. Он стал фигурантом очередного уголовного дела – теперь о разбое. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. На время следствия грабителя заключили под стражу.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Кемерове полицейский спас из колодца женщину с собакой.

ЧППроисшествия: ЧП