В Кузбассе сотрудник патрульно-постовой службы задержал грабителя, напавшего на пенсионерку

Заместитель командира взвода ППС межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» Дмитрий Власов.

В Юрге сотрудник патрульно-постовой службы Дмитрий Власов стал свидетелем нападения на пенсионерку и в одиночку задержал грабителя. Обстоятельства произошедшего рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Дмитрий Власов в тот день находился на маршруте скрытого патрулирования и, проезжая по улице Никитина, заметил, как в рощице мужчина напал на пенсионерку.

- Я увидел, как мужчина повалил женщину на землю, стал выдергивать из ее рук сумку и одновременно наносить ей удары по лицу кулаком, - рассказал полицейский.

Сотрудник правоохранительных органов отреагировал мгновенно: выбежал из автомобиля и бросился следом за налетчиком. Погоня была недолгой: уже метров через 50 Дмитрий Власов догнал грабителя и задержал его. В руках у мужчины была сумочка пенсионерки, а в ней мобильный телефон, деньги и документы - все на сумму 6 300 рублей. Вскоре на место ЧП прибыли медики: пострадавшая 78-летняя старушка была госпитализирована с травмой головы.

Нападавшим оказался 28-летний горожанин, ранее неоднократно судимый. Он стал фигурантом очередного уголовного дела – теперь о разбое. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. На время следствия грабителя заключили под стражу.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Кемерове полицейский спас из колодца женщину с собакой.