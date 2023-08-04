Памятник легендарной «Корсе» и защитникам Донбасса появился в Новокузнецке

Памятник легендарной «Корсе» установили на новой новокузнецкой площади Защитников Донбасса. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

В годовщину гибели Героя России и Героя Донбасса Ольги Качуры, в Новокузнецке на площади Защитников Донбасса в Новоильинском районе открыт мемориал в память о ней и других воинах, погибших в зоне СВО. У памятника зажгли Вечный огонь, частицу которого передали от огня у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове.

В церемонии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава города Горловка Иван Приходько, дочь Ольги Качуры Алена Карабет, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и их семьи, а также дети, приехавшие из Горловки по приглашению главы региона.

- Мы всегда помним и уважаем наших героев, мы воспитываем на их подвигах наших детей, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Полковник Ольга Качура, известная также под позывным «Корса», была единственной в Донбассе женщиной — командиром подразделения реактивной артиллерии. В ее подчинении находились 140 бойцов, которые обеспечивают работу ракетных систем залпового огня БМ-21 «Град». В боях участвовала с 2014 года, считалась одной из основательниц воинских формирований Донецкой Народной Республики. Погибла 3 августа 2022 года в Горловке — автомобиль Корсы попал под обстрел украинской реактивной артиллерии.