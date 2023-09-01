В Кузбассе осудили банду «черных риелторов», которая отнимала у людей квартиры

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе вынесли приговор членам банды «черных риелторов», которые совершали мошенничества с квартирами. Обстоятельства дела рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские вышли на мошенников после двух заявлений от пострадавших новокузнечан. Один мужчина продавал квартиру через агентство недвижимости. Специалисты предложили ему оформить нотариальную доверенность на представление его интересов, а также попросили подписать несколько пустых бланков. После этого мужчина лишился своей квартиры, не получив никаких денег, так как риелторы не стали регистрировать сделку купли-продажи, а перепродали жилье. Горожанин потерял 869 000 рублей

Второй новокузнечанин был обманут во время вступления в право наследования квартиры родственницы. Он также обратился в агентство, ожидая помощи в оформлении документов, однако вскоре узнал, что в наследство вступил человек, не имеющей никакого отношения к владелице жилья, а просто являвшийся ее однофамильцем. Все документы на фиктивного наследника оформили сотрудники риелторской фирмы.

По факту двух мошенничеств были возбуждены уголовные дела, в ходе расследования которых выяснилось, что это далеко не единственные преступления, совершенные директором агентства недвижимости и его подельниками. Как оказалось, работала целая банда, в ней состояло 12 человек – это сотрудники агентства недвижимости, нотариус и знакомые руководителя. Они выбирали клиентов, которые вели социальный образ жизни, а также пенсионеров, не обладающих познаниями в юриспруденции, и переоформляли их квадратные метры на других людей. Чтобы прибрать к руками чужое жилье члены банды изготавливали поддельные печати и постановления судов, а также фиктивные доверенности. Всего «черные риелторы» совершили 15 преступлений, в результате которых пострадали 13 физических и юридических лиц. Общий ущерб составил более 12 млн рублей.

Двое подельников заключили досудебные соглашения, еще один участник ОПГ скончался. В итоге скамье подсудимых оказались 9 человек.

Суд приговорил лидера группировки к 8,5 годам колонии общего режима. Двое его подельников проведут в исправительном учреждении 5 лет и 3 года соответственно. Остальные члены банды «черных риелторов» были приговорены к условным срокам и исправительным работам.

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