В Кузбассе подельники, убившие девушку ради квартиры, получили 44 года колонии

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белове двое мужчин, совершившие убийство 20-летней девушки, были приговорены к крупным срокам заключения. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

«Комсомолка» рассказывала подробно об этой истории. Трагедия произошла летом 2020 года. 26-летний и 23-летний мужчины задумали обмануть бывшую девушку одного из них и переписать ее квартиру на себя. Старший из подельников уговорил 20-летнюю подругу заключить фиктивную сделку в обмен на 200 тысяч рублей и помощь в трудоустройстве. После того, как документы были переданы на регистрацию, молодые люди решили избавиться от хозяйки квартиры. Они вывезли девушку в лес, где бывший парень зарезал ее, затем сжег тело и закопал.

В соответствии с вердиктом присяжных заседателей суд приговорил 25-летнего организатора к 23 годам колонии строгого режима, 29-летнего исполнителя – к 21 году колонии строгого режима.