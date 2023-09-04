В Кузбассе мужчина открыл стрельбу по дорожным рабочим из-за шума

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В кузбасском городе Ленинск-Кузнецкий мужчина открыл стрельбу по дорожным рабочим и ранил одного из них. Подробности происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло среди белого дня, когда бригада рабочих ремонтировала дорогу на проспекте Кирова. К молодым людям подошел незнакомый мужчина и пожаловался на громкие звуки техники. Рабочие объяснили, что меньше шуметь или вовсе остановить работу они, естественно, не могут – надо выполнять план. Это мужчине не понравилось, он пошел домой, взял винтовку и выстрелил из окна в сторону рабочих. Дорожники не сразу поняли, что произошло, в панике разбежались и только через несколько секунд увидели, что ранен один из них - 19-летний парень. Рабочие вызвали «скорую», пострадавшего молодого человека увезли в Центр охраны здоровья шахтеров. У парня диагностировали огнестрельные раны обеих ног.

Вскоре полицейские установили личность стрелка - им оказался уже известный правоохранителям 51-летний местный житель. Ранее мужчина был судим за кражу и разбой.

Полицейские задержали стрелявшего во дворе дома, когда тот пошел выгуливать собаку. В квартире стрелка были найдены обрез охотничьего ружья и мелкокалиберная винтовка, из которой он стрелял, а также более сотни различных патронов. Все оружие официально не зарегистрировано.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Любитель тишины стал фигурантом сразу трех уголовных дел: по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (ч. 2 ст. 115 УК РФ), «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

По ходатайству следователя суд избрал кузбассовцу меру пресечения в виде заключения под стражу.

Соседи говорят, что у мужчины не все в порядке с головой, он состоит на учете в психбольнице. Местные утверждают, что четыре года назад этот же человек совершил разбойное нападение на пивнушку. Однако официально эта информация не подтверждена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кузбассе водитель автобуса выстрелил в недовольного пассажира (подробнее).