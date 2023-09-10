В Кузбассе на выборах разыграли две машины угля и тюк сена

Розыгрыш призов среди избирателей прошел в нескольких муниципалитетах Кузбасса. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Сразу в нескольких территориях Кузбасса одним из развлекательных мероприятий на избирательных участках стал розыгрыш призов.

Так по данным пресс-службы администрации правительства Кузбасса, розыгрыш при призов прошли в Калтанском округе и Беловском муниципальном округе.

В Калтане на протяжении двух дней на избирательных участках голосующим предлагали п лотерейные билеты на розыгрыш 138 призов. Их обладатели в субботу, 9 сентября собрались на двух площадках округа: в самом Калтане в сквере «Молодоженов», а в поселке Малиновка - на площади общественных мероприятий. Победители были определены менее, чем за час. Среди призов оказались сертификаты в кинотеатр и бассейн, мультиварки, пароварки, пылесосы, комбайны, кофе машины, гриль, телевизор и холодильник.

А в Беловском муниципальном округе лотерейные билеты вручали тем, кто пришел на участки в первый день голосования – 8 сентября. Такие акции прошли на всех территориях округа. В числе подарков, которые были разыграны в субботу, 9 сентября, среди участников мероприятия, были сладости, бытовая техника, наборы посуды и многое другое.

Самые ценные призы для участников промоакции оказались в Старопестеревском территориальном управлении: ими стали две машины угля и тюк сена.

Напомним, 8,9 и 10 сентября в Кузбассе проходят выборы губернатора и депутатов законодательного собрания региона, а в 11 муниципалитетах выбирают и депутатов местного самоуправления. За два первых дня голосования явка избирателей в Кузбассе составила почти 70% или более 1,3 миллиона человек.

На пост губернатора Кузбасса свои кандидатуры выставили четыре человека, за мандаты депутатов регионального парламента борются 433 кандидата от пяти партий.