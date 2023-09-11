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Общество11 сентября 2023 13:45

Владимир Путин присвоил кузбасскому Прокопьевску звание «Город трудовой доблести»

Президент России присвоил звание «Город трудовой славы» кузбасскому Прокопьевску
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Владимир Путин присвоил Прокопьевску звание "Город трудовой доблести"

Владимир Путин присвоил Прокопьевску звание "Город трудовой доблести"

Президент России Владимир Путин присвоил Прокопьевску звание «Город трудовой славы»

- За значительный вклад в достижении Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Прокопьевску, - сказано в президентском Указе.

Вместе в Прокопьевском почетного звания «Город» трудовой доблести удостоены Российские города: Владимир, Находка, Новомосковск, Подольск, Улан-Удэ, Ханты-Мантийск, Рубцовск и Воткинск.

Шестого сентября «Комсомолка» уже писала о том, что Президент России одобрил присвоение статуса «Город трудовой доблести» Прокопьевску.

Прокопьевск стал третьим кузбасским городом, удостоенным этим высоким званием после Новокузнецка и Кемерова. В двух самых крупных городах региона были установлены стелы - их макеты типовые, утвержденные российским военно-историческим обществом, однако в каждом городе они дополнены своими символами и формами. В Новокузнецке стела появилась в сквере Г.К. Жукова, в Кемерове – в парке Победы им Г. К. Жукова. Теперь подобная стела будет установлена и в Прокопьевске.

- Кузбасские города внесли значимый вклад в обеспечение Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Из Прокопьевска на фронт ушли более 17 тысяч бойцов. А на плечи оставшихся в тылу прокопчан легла ответственная задача по снабжению углем металлургических заводов Сибири и Урала, коксохимической промышленности. Город стал местом размещения девяти заводов из центральной части страны и семи эвакогоспиталей, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в 2020 году. Оно присваивается российским городам, жители которых внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Ежедневно они совершали трудовой подвиг, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях. Статус города трудовой доблести предполагает установку стелы с изображением герба города и текстом президентского указа о присвоении звания.

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