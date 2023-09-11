Владимир Путин присвоил кузбасскому Прокопьевску звание «Город трудовой доблести»

Владимир Путин присвоил Прокопьевску звание "Город трудовой доблести"

Президент России Владимир Путин присвоил Прокопьевску звание «Город трудовой славы»

- За значительный вклад в достижении Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Прокопьевску, - сказано в президентском Указе.

Вместе в Прокопьевском почетного звания «Город» трудовой доблести удостоены Российские города: Владимир, Находка, Новомосковск, Подольск, Улан-Удэ, Ханты-Мантийск, Рубцовск и Воткинск.

Шестого сентября «Комсомолка» уже писала о том, что Президент России одобрил присвоение статуса «Город трудовой доблести» Прокопьевску.

Прокопьевск стал третьим кузбасским городом, удостоенным этим высоким званием после Новокузнецка и Кемерова. В двух самых крупных городах региона были установлены стелы - их макеты типовые, утвержденные российским военно-историческим обществом, однако в каждом городе они дополнены своими символами и формами. В Новокузнецке стела появилась в сквере Г.К. Жукова, в Кемерове – в парке Победы им Г. К. Жукова. Теперь подобная стела будет установлена и в Прокопьевске.

- Кузбасские города внесли значимый вклад в обеспечение Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Из Прокопьевска на фронт ушли более 17 тысяч бойцов. А на плечи оставшихся в тылу прокопчан легла ответственная задача по снабжению углем металлургических заводов Сибири и Урала, коксохимической промышленности. Город стал местом размещения девяти заводов из центральной части страны и семи эвакогоспиталей, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в 2020 году. Оно присваивается российским городам, жители которых внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Ежедневно они совершали трудовой подвиг, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях. Статус города трудовой доблести предполагает установку стелы с изображением герба города и текстом президентского указа о присвоении звания.