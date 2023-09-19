Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев утвердил состав правительства

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сохранил предыдущую команду регионального правительства. Об этом сообщает пресс-служба АПК.

Сегодня глава региона подписал постановление о формировании состава правительства Кузбасса. В соответствии с действующим законодательством после проведения выборов на это отводится месяц. Избранный во второй раз Сергей Цивилев оставил всех членов правительства на своих местах. По мнению губернатора, работа правительства заслуживают самой высокой оценки, поскольку «за пять лет удалось сделать то, чего не удавалось сделать в предыдущие двадцать». При этом, работать приходилось в сложные годы — эпидемию COVID-19 и начало СВО.

- За нашу команду отдали свои голоса свыше 85% избирателей. Это говорит о том, что кузбассовцы гордятся своим регионом, поддерживают те изменения, которые сейчас происходят, и одобряют нашу работу, — сказал Сергей Цивилев, отметив, что задачей на следующие пять лет для его команды является дальнейшее улучшение качества жизни людей.

Так, первым заместителем губернатора – председателем правительства Кузбасса вновь назначен Илья Середюк. Заместителями губернатора стали: Валерий Догадов (по вопросам безопасности и правопорядка), Глеб Орлов (по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству), Андрей Панов (по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии) и Ольга Турбаба (по внутренней политике).

Первым заместителем председателя правительства и министром финансов назначен Игорь Малахов. Заместителями председателя правительства региона вновь стали: Сергей Алексеев (по вопросам культуры, спорта и туризма), Елена Воронина (по вопросам социального развития), Денис Ильин (по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий), Антон Пятовский (по вопросам образования, науки и молодежной политики), Леонид Старосвет (он же будет министром промышленности и торговли Кузбасса).

Напомним, что выборы проходили в Кузбассе 8-10 сентября. За действующего губернатора отдали свои голоса 1,3 млн человек – это 85,23% избирателей. Сергей Цивилев вступил в должность 13 сентября.