На объезде Кемерова начался четвертый этап надвижки моста через Томь. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В пятницу, 22 сентября, в районе поселка Звездный на Северо-Западном объезде Кемерова начался четвертый этап надвижки моста через Томь. Мост Звездный - самое масштабное искусственное сооружение на строящемся объезде Кемерова. Его длина 884,6 метра, ширина - 27,1 метра. Здесь предусмотрены четыре полосы движения, по две в каждую сторону, а также пешеходные тротуары по бокам.

На смотровой площадке руководитель участка строительства, специалист компании «Мостострой 11» Сергей Старков подробно рассказал «Комсомолке» о технологии надвига пролетов.

- Подготавливаясь к этому важному процессу, мы собрали на стапеле методом конвеерно-тыловой сборки металлоконструкцию весом 1 300 тонн. Но толкнем в общей сложности свыше 2,5 тысяч тонн металлоконструкции. Надвиг будет происходить при помощи гидроцилиндров - специальных устройств, которые за счет масла толкают пролет вперед по принципу гидравлических домкратов. Надвижка рассчитана на двое суток, в среднем по два метра в час. Процесс достаточно сложный, скорость не так важна, главное, все движения должны быть максимально выверены и точны. В процессе надвига мостостроители будут постоянно проводить контролирующие замеры, следить за тем, чтобы металлоконструкция не смещалась, - пояснил Сергей Старков.

Он добавил, что задача после надвига - встать в проектное положение. По завершении процесса геодезисты измерят строительный подъем и плановое положение относительно оси моста.

- Если увидим смещение в какую-то сторону, исправлять ситуацию будем с помощью боковых упоров, способных сдвинуть конструкцию в нужном направлении, - добавил мостостроитель.

Строительство автомобильной дороги «Северо-Западный обход города Кемерово» началось в 2021 году. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Специалисты объяснили, что метод продольной надвижки является наиболее безопасным, кроме того, технология сокращает сроки строительства, поскольку надвиг может выполняться параллельно с возведением опор.

Напомним, строительство автомобильной дороги «Северо-Западный обход города Кемерово» началось в 2021 году по поручению президента России и находится под постоянным контролем губернатора Кузбасса. Масштабный инфраструктурный проект стоимостью свыше 53 миллиарда рублей находится в числе приоритетных федеральных и региональных дорог.

- Протяженность дороги-обхода - 47,59 километров. На данный момент полностью завершены подготовительные работы: построено более 48 километров технологических дорог, подъездов и временной объездной дороги. Из 57 водопропускных труб смонтировано 35, идет монтаж еще 15-ти. Кроме того, на участках будущей магистрали продолжается устройство подстилающего слоя и нижних слоев дорожной одежды, - сообщил «Комсомолке» замдиректора ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса» Александр Федоров.

Запуск движения по новой автомобильной дороге планируется в 2024 году.

Длина моста 884,6 метра, ширина - 27,1 метра. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

- Наша задача - построить эту важную для экономики региона и стабильного товарооборота с восточной частью страны дорогу в кратчайшие сроки. Поэтому на объекте задействованы лучшие специалисты, работы ведутся в круглосуточном режиме. Все материалы на площадку поставляются в срок. Мост Звездный через реку Томь - важная часть Северо-Западного обхода города Кемерово, которую строим в рамках программы социально-экономического развития региона до 2024 года, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Напомним, 15 сентября в Кузбассе открыли первый путепровод - участок Северо-Западного обхода Кемерова.