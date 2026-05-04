Дожди, грозы и +27: синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 5 по 7 мая

Синоптики Кемеровского гидрометцентра представили подробный прогноз погоды на период с 5 по 7 мая. После нескольких прохладных дней в регионе ожидается постепенное потепление - к четвергу воздух может прогреться до +27 градусов. При этом на протяжении всех трех дней возможны дожди и грозы.

Так, во вторник, 5 мая, ночью температура будет варьироваться от +2 до +7 градусов, в отдельных районах ожидается от -4 до +1 градуса. Днем столбики термометров будут показывать от +16 до +21 градуса, в отдельных районах ожидается от +10 до +15 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду, местами порывы ночью до 13 метров в секунду, днем до 16 метров в секунду. Будут переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы.

В среду, 6 мая, ночью +4...+9 градусов, местами -2...+3 градуса. Днем температура будет в пределах +14...+19 градусов, в отдельных районах ожидается до +24 градусов. Ветер будет южный, ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Будет переменная облачность, кратковременные дожди, грозы.

В четверг, 7 мая, ночью температура будет колебаться от +4 до +9 градусов, в отдельных районах ожидается от -2 до +3 градусов. Днем термометры покажут от +22 до +27 градусов, в отдельных районах ожидается от +16 до +21 градуса. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, местами порывы ночью до 14 метров в секунду, днем до 16 метров в секунду. Ожидается, что будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

