В Новокузнецке спасли 64‑летнюю женщину с огромным тромбом.

В Новокузнецкой городской клинической больнице №29 имени А.А. Луцика спасли жизнь 64-летней жительнице Прокопьевска. Врачи избавили ее от огромного тромба. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Женщина обратилась за помощью из-за одышки. УЗИ показало флотирующий тромб в яремной вене, который был больше шести сантиметров. Это редкий случай - обычно венозные тромбы возникают в нижних конечностях. Сгусток мог оторваться в любой момент, что вызвало бы тромбоэмболию легочной артерии и могло привести к смерти.

Пациентку срочно направили в НГКБ №29. Заведующий отделением сосудистой хирургии Руслан Гасанов и сердечно-сосудистый хирург Ваха Гагиев провели сложную операцию - тромбэктомию из яремной вены. За час они полностью удалили тромб и восстановили просвет вены, что подтвердило контрольное УЗИ. Через неделю пациентку выписали из больницы.

