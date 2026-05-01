В Кемерове завершат отопительный сезон 4 мая.

В Кемерове решили завершить отопительный сезон. По словам главы города Дмитрия Анисимова, теплая погода позволяет сделать это уже в ближайшие дни.
Мэр отметил, что из-за стабильной температуры (+8 градусов) на протяжении пяти дней, отопительный сезон закончится 4 мая.
Дмитрий Анисимов подчеркнул, что циркуляция в тепловых сетях сохраняется. При похолодании смогут возобновить отопление в жилых домах и социальных объектах.
Ранее мы писали, что в Кузбассе инспектора Федерального агентства по рыболовству задержали за взятку, а также в Новокузнецке завершат отопительный сезон 4 мая.
Читайте также: Скорость интернета до 2 Гбит/с и Вай-Фай 7: как провайдеры готовят сеть к будущему.