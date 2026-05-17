В Кузбассе вновь запустят отопление из-за похолодания

В Кузбассе возобновят подачу отопления в жилых домах из-за похолодания. Губернатор Илья Середюк объявил об этом в соцсетях 17 мая.

Прогноз погоды и решение губернатора

Глава региона получил обновленный прогноз от Гидрометцентра: на всю следующую неделю и, возможно, дольше в Кузбассе сохранится похолодание. Синоптики прогнозируют дожди, а в отдельных территориях не исключен даже снег.

На оперативном штабе Илья Середюк поручил: возобновить подачу отопления в социальные учреждения и жилой фонд там, где сохранена циркуляция в магистральных теплосетях; главам территорий незамедлительно организовать работу с ресурсоснабжающими организациями; информировать жителей о сроках запуска тепла.

Ситуация в Кемерове и меры города

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов подтвердил, что температура в жилых домах кемеровчан на протяжении нескольких дней продолжает снижаться. Глава города отметил, что внимательно изучает обращения горожан и разделяет их беспокойство - особенно в отношении семей с маленькими детьми и пожилых жителей.

Ключевые шаги по восстановлению теплоснабжения в городе: на прошлой неделе тепло уже вернули в часть социальных объектов; в Кемерове сохранили циркуляцию в тепловых сетях.

Сроки запуска и рекомендации для жителей

Дмитрий Анисимов уточнил, что запуск отопления - это технологически сложный процесс. Для полного восстановления теплоснабжения потребуется не менее 24 часов, а в отдельных домах этот срок может увеличиться из за особенностей внутридомовых систем.

Что делать кемеровчанам:

- Выждать сутки после официального запуска отопления - это необходимое время для прогрева системы.

- Если через 24 часа батареи остаются холодными, нужно обратиться в свою управляющую компанию. Специалисты проведут локальную регулировку и устранят неполадки.

- При возникновении вопросов можно позвонить на горячую линию «Жилкомцентра»: 31-23 -32. Операторы предоставят актуальную информацию о ходе запуска тепла и помогут сориентироваться в ситуации.

