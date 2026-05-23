Перенос сроков ЕГЭ, возможность пересдачи и подачи апелляции: что нужно знать кузбасским выпускникам школ

Уже через две недели почти для 10 тысяч выпускников кузбасских школ наступит горячая пора - период сдачи Единых государственных экзаменов. Накануне старта государственной итоговой аттестации-2026 министр образования Софья Балакирева и директор Кузбасского центра информационно-аналитического сопровождения системы образования Ольга Шитова рассказали, к чему готовится одиннадцатиклассникам.
В этом году существенных нововведений в организации проведения итоговой государственной аттестации не будет. Изменятся только сроки – экзаменационная кампания стартует не в конце мая, как обычно, а в начале июня. Перенесли экзамены по просьбе школьников и педагогов, чтобы первые могли спокойно отпраздновать последние звонки, а вторые завершить свою основную работу и успеть обустроить пункты проведения экзаменов в учебных заведениях.
Так, в 2026 году основной период сдачи единых государственных экзаменов начнется 1 июня и продлится до 9 июля.
Итоговая государственная аттестация у выпускников 9 классов пройдет в период со 2 июня по 6 июля.
В 2026 году обязательными предметами для выпускников школ по-прежнему являются только русский и математика. Математика делится на два уровня: базовый и профильный. Базовый выбирают те, кто не планируют связать свою жизнь с точными науками – в Кузбассе таких ребят 52%. На профильный идут будущие инженеры, экономисты, математики и «айтишкнии» - таких в регионе в этом году 48% (на 2% больше, чем в прошлом).
Среди предметов по выбору лидером остается обществознание («общага», как называют этот предмет школьники) – в 2026 году его будут сдавать 43% одиннадцатиклассников. На втором месте информатика - 23% (+2% по сравнению с прошлым годом), на третьем биология – 22% (+3%). Далее идут физика – 19% (+4%) и химия – 17% (+2%).
В этом году у одиннадцатиклассников останется право пересдать один предмет по выбору до окончания приемной кампании в вузах. Так называемые «президентские дни» - дополнительные дни для пересдачи ЕГЭ – назначены на 8 и 9 июля. В каждый из них можно будет сдать определенные предметы.
Важно, что при пересдаче будут аннулированы прежние результаты. И если на повторном испытании выпускник наберет меньше баллов, засчитывать будут только последний результат.
Кстати, в прошлом году 78% выпускников кузбасских школ, решившихся на пересдачу, улучшили свой результат. Например, кемеровчанин Михаил Переверзев во второй раз набрал 100 баллов по физике (первый раз получил 98 баллов).
Всего для сдачи ЕГЭ в Кузбассе откроют 76 пунктов на базе образовательных организаций, семь пунктов на дому для детей с особенностями здоровья и один на базе медицинского учреждения. ОГЭ будут сдавать в 332 пунктах, 184 из них заработают на базе общеобразовательных учреждений.
Все пункты оборудованы переносными или стационарными металлоискателями, кнопками экстренного вызова полиции, системами видеонаблюдения в режиме онлайн. На экзаменах будут дежурить не только полицейские, но и медики, к которым школьники могут обратиться в случае недомогания.
Работать в пунктах сдачи ЕГЭ и ОГЭ, а также в предметных комиссиях будут 14 000 кузбасских педагогов.
Получить результаты ЕГЭ школьники могут на портале Кузбасского центра информационно-аналитического сопровождения системы образования, в школе, на «Госуслугах» и на федеральном ресурсе checkege.rustest.ru. Выпускники могут посмотреть не только количество набранных баллов, но и сами бланки ответов. В случае возникновения вопросов по оцениванию тестов в течение двух рабочих дней можно будет подать заявление на апелляцию.
Комиссия по апелляции, как и в прошлом году, будет работать в двух форматах: очно (по адресу г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 26) и онлайн – во всех муниципалитетах организуют места, куда выпускники смогут прийти и через систему ВКС совещаний встретиться с членами апелляционной комиссии.
В Кузбассе работает горячая линия по вопросам организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ. Обратиться на нее можно с любыми вопросами, даже с теми, которые кажутся неразрешимыми. Например, что делать, если заболел в день проведения экзамена или требуется уехать в эти сроки. Специалисты Кузбасского центра информационно-аналитического сопровождения системы образования помогут разобраться во всех сложных ситуациях.
Телефон горячей линии: 8 (3842) 58-70-25. Понедельник – пятница с 8:30 до 17:30.
Общее количество сдающих ЕГЭ в этом году – 10 501 человек, из них 9 681 - выпускники текущего года. ОГЭ сдавать будут 32 536 девятиклассников.
