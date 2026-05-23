Перенос сроков ЕГЭ, возможность пересдачи и подачи апелляции: что нужно знать кузбасским выпускникам школ

Уже через две недели почти для 10 тысяч выпускников кузбасских школ наступит горячая пора - период сдачи Единых государственных экзаменов. Накануне старта государственной итоговой аттестации-2026 министр образования Софья Балакирева и директор Кузбасского центра информационно-аналитического сопровождения системы образования Ольга Шитова рассказали, к чему готовится одиннадцатиклассникам.

Изменяется сроки

В этом году существенных нововведений в организации проведения итоговой государственной аттестации не будет. Изменятся только сроки – экзаменационная кампания стартует не в конце мая, как обычно, а в начале июня. Перенесли экзамены по просьбе школьников и педагогов, чтобы первые могли спокойно отпраздновать последние звонки, а вторые завершить свою основную работу и успеть обустроить пункты проведения экзаменов в учебных заведениях.

Так, в 2026 году основной период сдачи единых государственных экзаменов начнется 1 июня и продлится до 9 июля.

Итоговая государственная аттестация у выпускников 9 классов пройдет в период со 2 июня по 6 июля.

«Общага» снова в лидерах

В 2026 году обязательными предметами для выпускников школ по-прежнему являются только русский и математика. Математика делится на два уровня: базовый и профильный. Базовый выбирают те, кто не планируют связать свою жизнь с точными науками – в Кузбассе таких ребят 52%. На профильный идут будущие инженеры, экономисты, математики и «айтишкнии» - таких в регионе в этом году 48% (на 2% больше, чем в прошлом).

Среди предметов по выбору лидером остается обществознание («общага», как называют этот предмет школьники) – в 2026 году его будут сдавать 43% одиннадцатиклассников. На втором месте информатика - 23% (+2% по сравнению с прошлым годом), на третьем биология – 22% (+3%). Далее идут физика – 19% (+4%) и химия – 17% (+2%).

Пересдача останется

В этом году у одиннадцатиклассников останется право пересдать один предмет по выбору до окончания приемной кампании в вузах. Так называемые «президентские дни» - дополнительные дни для пересдачи ЕГЭ – назначены на 8 и 9 июля. В каждый из них можно будет сдать определенные предметы.

Важно, что при пересдаче будут аннулированы прежние результаты. И если на повторном испытании выпускник наберет меньше баллов, засчитывать будут только последний результат.

Кстати, в прошлом году 78% выпускников кузбасских школ, решившихся на пересдачу, улучшили свой результат. Например, кемеровчанин Михаил Переверзев во второй раз набрал 100 баллов по физике (первый раз получил 98 баллов).

Пункты сдачи экзаменов

Всего для сдачи ЕГЭ в Кузбассе откроют 76 пунктов на базе образовательных организаций, семь пунктов на дому для детей с особенностями здоровья и один на базе медицинского учреждения. ОГЭ будут сдавать в 332 пунктах, 184 из них заработают на базе общеобразовательных учреждений.

Все пункты оборудованы переносными или стационарными металлоискателями, кнопками экстренного вызова полиции, системами видеонаблюдения в режиме онлайн. На экзаменах будут дежурить не только полицейские, но и медики, к которым школьники могут обратиться в случае недомогания.

Работать в пунктах сдачи ЕГЭ и ОГЭ, а также в предметных комиссиях будут 14 000 кузбасских педагогов.

Апелляционная комиссия

Получить результаты ЕГЭ школьники могут на портале Кузбасского центра информационно-аналитического сопровождения системы образования, в школе, на «Госуслугах» и на федеральном ресурсе checkege.rustest.ru. Выпускники могут посмотреть не только количество набранных баллов, но и сами бланки ответов. В случае возникновения вопросов по оцениванию тестов в течение двух рабочих дней можно будет подать заявление на апелляцию.

Комиссия по апелляции, как и в прошлом году, будет работать в двух форматах: очно (по адресу г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 26) и онлайн – во всех муниципалитетах организуют места, куда выпускники смогут прийти и через систему ВКС совещаний встретиться с членами апелляционной комиссии.

Горячая линия ГИА в Кузбассе

В Кузбассе работает горячая линия по вопросам организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ. Обратиться на нее можно с любыми вопросами, даже с теми, которые кажутся неразрешимыми. Например, что делать, если заболел в день проведения экзамена или требуется уехать в эти сроки. Специалисты Кузбасского центра информационно-аналитического сопровождения системы образования помогут разобраться во всех сложных ситуациях.

Телефон горячей линии: 8 (3842) 58-70-25. Понедельник – пятница с 8:30 до 17:30.

Кстати

Общее количество сдающих ЕГЭ в этом году – 10 501 человек, из них 9 681 - выпускники текущего года. ОГЭ сдавать будут 32 536 девятиклассников.

