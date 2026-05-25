Ветеран СВО рассказал, о чем мечтает после завершения программы «СВОи Герои. КуZбасс»

Никита Потоцкий.

23-летний Никита Потоцкий – один из участников региональной программы «СВОи Герои. КуZбасс». Вместе с другими прошедшими отбор кузбассовцами Никита начал обучение в сентябре прошлого года и сейчас подходит к финишной прямой.

Никита Потоцкий в зоне СВО выполнял задачи по обеспечению безопасности артиллерийских подразделений и охране государственной границы. Когда вернулся к мирной жизни, не стал останавливаться на достигнутом.

«Первые дни и недели были как период выживания: продолжаешь реагировать на резкие шумы, бессонница, стресс. Но спустя три месяца смог адаптироваться и вернуться к обычной жизни», - рассказал молодой человек.

Сегодня кузбассовец совмещает работу, учебу в КузГТУ и участие в программе «СВОи Герои. КуZбасс».

«Обучение проходит в трех форматах: очное, дистанционное и стажировки с наставником. На очном и дистанционном обучении нас знакомят с основами государственной политики, финансовой деятельностью, муниципальным управлением и современными технологиями. На стажировке мы уже на практике применяем новые знания», - рассказал Никита Потоцкий.

Наставник Никиты — начальник Управления по охране объектов культурного наследия Кузбасса Вера Федорова. Под ее руководством он участвует в технических обследованиях памятников, работает на отраслевых конференциях и совещаниях.

«Участие в проекте - это возможность получить профессиональную компетенцию, новые знания, расширить свой опыт и возможно найти свое место на государственной и муниципальной службе» — отмечает Никита.

Ранее мы писали, что в четвертом, заключительном модуле программы «СВОи Герои. КуZбасс» участники изучают применение искусственного интеллекта в сфере государственного управления. Также они принимают участие в переговорах с карьерными консультантами и создают собственные проекты для получения грантов.