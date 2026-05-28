Гонки дронов, «Парад эпох» и группа «Пицца»: что ждет гостей фестиваля «Динотерра»-2026 в Кузбассе

В Кузбассе с 3 про 5 июля пройдет научно-популярный фестиваль «Динотерра». В этом году он отметит пятилетний юбилей! Рассказываем, какие новинки готовят для гостей организаторы.

Что такое фестиваль «Динотерра»

«Динотерра» - это научно-популярный фестиваль, посвященный динозаврам. Проводится он в деревне Шестаково в Чебулинском округе, где обнаружено самое крупное в России «кладбище» древних ящеров. Раскопки ведутся с 50-х годов прошлого века, и до сих пор палеонтологи регулярно находят в Шестаково останки древних животных.

Программа фестиваля «Динотерра» традиционно включает научную и развлекательную часть. Организаторы подчеркивают свое стремление сделать ученых такими же популярными, как рок-звезды. Поэтому палеонтологи и археологи всегда выступают на одной сцене с известными российскими артистами.

В прошлом году фестиваль посетили 56 тысяч человек, в этом ожидают не меньшее количество туристов.

Что будет на фестивале «Динотерра»-2026

Программа фестиваля каждый год дополняется, но часть мероприятий, особенно полюбившихся гостям, остается неизменной. Так, в этом году пройдет традиционное «Диношествие» - его переименовали в «Парад эпох», потому что участники давно уже не ограничиваются костюмами исключительно динозавров. Ожидается, что более 500 человек пройдут в нарядах прошлого и образах далекого будущего.

В числе запланированных мероприятий: семейный квест «Эпохальные игры разума», масштабный флешмоб «Привет в космос», экскурсии, лекции под открытым небом, «Динокросс» и зарядки с чемпионами. Полная программа еще не опубликована, но, как всегда, три дня фестиваля будут насыщены событиями. Кстати, на некоторые из мероприятий регистрация уже открыта - организаторы просят предварительно заявить о своем участии, чтобы понимать, сколько человек подключатся к тому или иному проекту.

Гонки дронов и бои рободинозавров: что нового будет на фестивале «Динотерра»-2026

В этом году впервые на «Динотерре» пройдет чемпионат России по гонкам дронов. Профессиональные пилоты будут соревноваться на специально оборудованной трассе, а гости смогут попробовать свои силы на симуляторах и поучаствовать в зрелищных боях рободинозавров. Еще одна «цифровая» новинка - нейро-полевой диктант. Массовая проверка «динограмотности» состоится на главной сцене.

Готовят для туристов и новые экскурсии. Например, гостям предложат вечерние и утренние сафари в поисках диких животных - выслеживать будут бобров, кабанов, диких коз и косуль. Также впервые в этом году будет организовано паломничество по святым местам.

Еще одна новинка - каждый день фестиваля будет начинаться с репетиции народного динохора: гости разучат гимн «Динотерры», затем вместе споют его.

Научный симпозиум

В рамках «Динотерры»-2026 пройдет пятый международный научный симпозиум «Палеонтологические местонахождения и геологические памятники России: исследования, музеефикация, сохранение и перспективы развития». В нем примут участие ведущие российские ученые, в том числе главный научный сотрудник Зоологического института, профессор РАН Александр Аверьянов, заведующий кафедрой зоологии позвоночных, профессор СПбГУ Павел Скучас и доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии Национального исследовательского ТГУ Алексей Файнгерц. Впервые к дискуссии присоединятся эксперты из Таджикистана и Узбекистана.

Помимо традиционных секций, в качестве эксперимента проведут дополнительную для детей - «Первые шаги в естественной науке». Отдельная секция будет посвящена древней истории Кузбасса, находкам каменного, бронзового века, найденным на территории региона. Кроме того, доктор геолого-минералогических наук Андрей Шпанский (ТГУ) проведет «Научный полигон» - практические мастер-классы по геологии и палеонтологии.

Хедлайнеры фестиваля «Динотерра» 2026

Научными хедлайнерами фестиваля выступят главный редактор журнала TechInsider Александр Грек, а также уже знакомый всем кузбасским любителям динозавров палеонтолог, специалист по мезозойским позвоночным из СПбГУ Павел Скучас.

В музыкальной части заявлены два хедлайнера. Первый - группа «Пицца», известная по хитам «Пятница, «Фары» и «Лифт». Коллектив споет свои песни для гостей «Динотерры» в пятницу, 3 июля. Имя второго хедлайнера, который даст концерт в субботу, 4 июля, организаторы объявят через две недели.

