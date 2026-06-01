До +28: синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 2 по 4 июня

После череды дождливых дней жителей Кузбасса ждет долгожданное потепление. По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, со 2 по 4 июня температура воздуха в регионе составит до +28 градусов. Ближайшие три дня подарят кузбассовцам комфортную летнюю погоду - идеальное время для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Так, во вторник, 2 июня, ночью обещают +7...+12 градусов, местами +1...+6 градусов. Днем столбики термометров будут показывать от +23 до +28 градусов, местами от +17 до +22 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Погода порадует малооблачным небом и минимумом осадков, хотя местами возможны туманы.

В среду, 3 июня, в ночные часы температура будет колебаться от +8 до +13 градусов, местами +2...+7 градусов. Днем температура будет в пределах +23...+28 градусов, местами +17...+22 градуса. Ветер будет северо-восточный, 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Небо по-прежнему будет малооблачным, осадки маловероятны.

В четверг, 4 июня, ночью обещают +8...+13 градусов, местами +2...+7 градусов. Днем термометры покажут от +23 до +28 градусов, в отдельных районах от +17 до +22 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Погодные условия останутся стабильными: малооблачно, преимущественно без осадков.

