Рак гортани выявили у кузбассовца во время диспансеризации

У кузбассовца обнаружили рак гортани во время диспансеризации. Фото: соцсети Андрея Тарасова.

У жителя села Ильинка Новокузнецкого округа обнаружили рак гортани во время диспансеризации. Результаты анализов насторожили Галину Фоменко, фельдшера Ильинской врачебной амбулатории НГКБ №1 им. Г.П. Курбатова. Об этом сообщил министр здравоохранения Андрей Тарасов.

Мужчина, который редко обращался к врачам, рассказал, что начал терять голос и сильно похудел - за год он сбросил 50 килограммов. Фельдшера он посетил только потому, что «жена заставила». Хотя организм уже давно посылал сигналы о проблемах, он не придавал им значения.

Галина Кирилловна назначила дополнительные обследования, которые выявили рак гортани на третьей стадии. Сейчас пациент проходит лечение в новокузнецком филиале Кузбасского клинического онкологического диспансера им. М.С. Раппопорта.

