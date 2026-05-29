Шоу мыльных пузырей и открытие движения на детской железной дороге: куда сходить в День защиты детей в Кемерове

В Кемерове 1 июня в честь Дня защиты детей и начала летних каникул пройдут праздничные программы, концерты и уличные игровые интерактивы. Рассказываем, куда можно сходить 1 июня 2026 в Кемерове.

Праздничный концерт

Музыкальный театр Кузбасса в День защиты детей подготовил музыкальный праздник. Сначала студенты колледжа культуры и искусств проведут с ребятами активные игры на площади перед театром. После этого в зрительном зале состоится концерт «Поделись улыбкою своей» Губернаторского хора «Утро» - прозвучат всеми любимые песни Владимира Шаинского.

Музыкальный театр Кузбасса. Начало уличной программы в 10.15, концерта в 11.00.

Запуск движения на детской железной дороге

По традиции 1 июня открывается новый сезон движения поездов на Кемеровской детской железной дороге! В этот день можно будет не только бесплатно прокатиться на поезде (акция действует для детей до 14 лет), но и весело провести время. Железнодорожники готовят для юных пассажиров и их родителей праздничную программу. Будут: шоу мыльных пузырей, аниматоры, музыка, развлечения и красивые фотографии.

Притомский проспект, 1. Начало праздничной программы в 9:30.

Старая сказка на новый лад

Филармония Кузбасса приглашает кемеровских детсадовцев и школьников на мюзикл «Волк, Коза, Петух и несколько козлят на мажорный лад». Каждый знает сказку про волка и семерых козлят: мама Коза уходит из дома, и туда заявляется волк... Но в мюзикле все будет по-другому. В отсутствии мамы козлики играют музыку и выступают как настоящая рок-группа «Козлятушки Интернешнл». Волк-волчище попытается перехитрить детишек, но столкнется с их сплоченностью, смекалкой и рок-н-рольным характером.

Зрителей ждут прекрасные мелодии Алексея Рыбникова на стихи Юрия Энтина, танцы, драйв, живое музыкальное действие и добрый финал.

Филармония Кузбасса. Начало в 13.00.

Праздничные программы в разных районах Кемерова

Фестиваль детства и юности с «Движением Первых» в парке Победы: интерактивные площадки, мастер-классы, увлекательные лекции в пространстве #ПодМостом, выступления творческих коллективов. Начало в 11.00.

Концертно-игровая площадка «Праздник детства» на набережной в Кировском районе: творческие номера от юных артистов, веселые активные игры, мастер классы и возможность сделать памятные фотографии со сказочными героями. Начало в 11.00.

Концертная интерактивная программа «Пусть всегда будет солнце» в линейном парке бульвара Строителей: яркие звезды детского творчества, мастер-классы, игровые развлечения для малышей и взрослых, ростовые куклы. Начало в 11.00.

Детский балет «Буратино» во Дворце молодежи от учащихся детской школы искусств № 14, ул. Рукавишникова, 15. Начало в 11.00.

Интерактивная площадка для детей в Комсомольском парке им. В.Волошиной: конкурсно-игровая программа, мастер-классы. Начало в 12.00.

Городской детский фестиваль «Ритмосфера» с 12:00 на ул. Патриотов: концерт, мастер-классы, научная площадка, пенная дискотека. Начало в 12.00.

Игровая программа «Здравствуй, лето!», площадка около ДК шахтеров, пр. Шахтеров, 2. Начало в 12.00.

Игровая программа «Планета счастливых детей», площадка около ДК пос. Боровой, ул. Городецкая 1а. Начало в 12.00.

Концертная программа «Волшебный мир детства!», стадион «Юность». Начало в 13.00.

Праздничная программа «Мир полный чудес» с 14:00 в парке Чудес. Начало в 14.00.

Арт-пространство «Дворик», открытие клуба «Игры во дворе», развлекательно-игровая программа «Здравствуй, лето!» на площадке около ДК «Пионер», ул. Марата, 1. Начало в 18.00.

Игровая программа «Шире круг» на площадке около ДК «Содружество», ул. Новогодняя, 15А. Начало в 18.00.

Концертная программа «Взрослые и дети» на площадке около ДК «Содружество», ул. Новогодняя, 15А. Начало в 19.00.

