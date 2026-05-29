На участке трассы Бийск - Новокузнецк начали восстанавливать обе полосы движения

Фото: ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса".

На обрушившемся участке дороги Бийск — Кузедеево — Новокузнецк приступили к восстановлению полос. Об этом сообщили в Дирекции автодорог Кузбасса.

Сейчас рабочие занимаются устройством подстилающего слоя из антропогенного дисперсно-несвязного крупнообломочного грунта и основания из щебеночно-песчаной смеси, а также планировкой откоса.

После завершения всех работ специалисты дадут заключение о состоянии полотна, после чего будет определен порядок дальнейших работ по устройству основания и покрытия на всю ширину проезжей части.

