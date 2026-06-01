«Ой, полным полна «Коробочка»: чем удивила кемеровского зрителя новая постановка в театре драмы

Фото: Александр Симанков.

В Кемеровском театре драмы состоялась премьера сюрреалистического балагана по мотивам пьесы Н. В. Гоголя «Мертвые души». Это не пересказ классического произведения, а отдельная история, главной героиней которой стала помещица Настасья Петровна Коробочка. Почему именно этого второстепенного персонажа молодой режиссер Юлия Вишневская-Ячменева вывела на первый план, чем кемеровская Коробочка отличается от классической и причем тут сюрреалистический балаган, разбирался журналист «КП-Кемерово».

Ночью главный герой Павел Чичиков сбивается с пути и случайно оказывается в доме коллежской секретарши Настасьи Петровны Коробочки – бережливой и подозрительной вдовы. Задумав ради аферы скупить умерших крестьян, Чичиков уговаривает хозяйку продать ему «мертвые души». Коробочка очень боится упустить выгоду, ведь раньше она никогда не совершала подобные сделки. Подписав купчую, Настасья Петровна не перестает мучиться вопросом «Уж не продешевила ли я?» и отправляется в город, чтобы узнать расценки на «мертвых душ»...

Казалось бы знакомый сюжет, но... это не совсем Гоголь. Спектакль поставлен по пьесе современного драматурга Николая Коляды. «Коробочка» (16+) - это инсценировка произведения Н. В. Гоголя со своей интерпретацией и финалом. Драматург, а вслед за ним и молодой режиссер предлагают по-новому взглянуть на знакомых со школьной скамьи героев.

В спектакле минимум декораций – в первой сцене один стул и стол (со стоящей на ней свечой и фотографией покойного мужа Коробочки), ненадолго появляется кровать для Чичикова, во второй – добавится лавочка. Актеров тоже задействовано минимальное количество. Но при этом ощущения пустоты не возникает. Компенсируют внешние «пустоты» мастерство артистов, их взаимодействие и художественные решения.

Про актеров. Настасью Петровну Коробочку сыграла Народная артистка России Лидия Цуканова, Павла Ивановича Чичикова – Андрей Куликов, также уже знакомый кемеровскому зрителю. Актерам на протяжении почти двух часов удается удерживать внимание зрителей. Чичиков демонстрирует всю палитру эмоций, перевоплощаясь из напуганного старухой гостя в практически демонического персонажа. Танцы и пение в исполнении героя – вызвали полный восторг зрителей!

А Коробочка предстает не только как «дубинноголовая помещица», но и как самая обыкновенная женщина: сложная, многогранная. Ее образ вызывает не только смех, но и сочувствие.

«Я не делю Коробочку на хорошую и плохую. Я просто выстраиваю ее логику. Если логика складывается — роль становится понятной. Близкой. Вот и все» - призналась актриса Лидия Цуканова.

Во второй сцене появляются Анна Григорьевна (актриса Олеся Шилова) и Софья Ивановна (Дарья Мартышина) – дамы эффектные, активные, любящие посплетничать. Их диалоги, танцы заставляют посмеяться от души... Но как часто это бывает у Гоголя, после смеха возникают сложные вопросы о душе и пути человека...

Про художественные решения. «Коробочка» - это классический театр на границе с другими жанрами - кино, перфомансом, хореографией, вокалом. Все эти «вкрапления» добавляют психологизма постановке, помогают раскрыть характер героев. Сама автор определяет жанр постановки как сюрреалистический балаган.

Постановка поднимает много вопросов. А так ли изменился мир со времен Гоголя, однозначно ли плоха Коробочка, имеет ли она шансы на спасение души? Последний вопрос – пожалуй, один из самых главных. В самой первой сцене кучер читает статью в словаре, где дается определение слова «коробочка» - «в ботанике это тип простого, сухого плода, который при созревании раскрывается, чтобы освободить скопившиеся семена». Раскрылась ли Коробочка в конце спектакля? Только ли об упущенной выгоде думала она, когда отправилась на кладбище, чтобы убедиться, что ее мертвые крестьяне не пропали? Каждый может ответить на эти вопросы сам, посмотрев новую постановку в Театре драмы.

