Скрывают доходы, переезжают, меняют работу: к каким ухищрениям прибегают кузбассовцы, чтобы не платить по алиментам

Фото: архив КП. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кузбассе благодаря работе судебных приставов ежегодно снижается количество должников по алиментам, а также суммы задолженности перед детьми. Сейчас в работе находится почти 21 тысяча исполнительных производств. За последние три года остаток удалось снизить на две тысячи, а сумму долга – на 600 млн. руб. О том, к каким ухищрениям прибегают «уклонисты» от алиментов и как судебным приставам удается вывести их на чистую воду, «КП-Кемерово» рассказал руководитель ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу полковник внутренней службы Михаил Смирнов.

Руководитель ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу Михаил Смирнов.

Горе-родители идут на любые хитрости, чтобы занизить сумму алиментов либо вообще их не платить. Среди самых частых уловок - сокрытие доходов, работа без официального оформления или фиктивное трудоустройство на низкооплачиваемую должность в компании, где человек на самом деле занимает хороший пост. Также должники могут передавать собственность родственникам, декларировать банкротство и менять место жительство - переезжают не только в другие регионы, но и другие страны, что значительно усложняет процесс взыскания, поскольку нужно обращаться в международные инстанции. Кроме того, алиментщики могут пойти на фиктивный развод, чтобы скрыть доходы или имущество и даже инициировать необоснованные иски против второго родителя, чтобы оказать давление.

Тем не менее приставам удается находить должников и убеждать их выплатить алименты своим детям. Причем, показатели с каждым годом растут. Только за 2026 год взыскание алиментов увеличилось на 68 млн руб. по сравнению с предыдущим годом, достигнув порядка 1 миллиарда рублей.

В случае, если должник не хочет платить деньги, есть законные методы воздействия на него. Так, неплательщика могут ограничить в праве управления транспортными средствами или арестовать его счета или недвижимость в счет погашения долга.

«В Кузбассе запрет на управление автомобилем вынесен в отношении более 3 тысяч должников по алиментам, что обеспечивает ограничением каждого перспективного должника, у которого имеется водительское удостоверение. В результате применения только этого ограничения с начала 2026 года в пользу детей взыскано порядка 46 миллионов рублей. Что касается ареста имущества, в первую очередь автомобилей и недвижимости, то такая мера становится мощным инструментом воздействия, позволяя значительно ускорить процесс исполнения решений судов. C начала 2026 года в Кузбассе сотрудниками ведомства составлено более 1 тысячи актов описи и ареста имущества должников на сумму более 38 миллионов рублей», - рассказал Михаил Смирнов.

С начала года в Кузбассе в розыске находилось почти 2 тысячи должников по алиментам. 300 из них удалось найти и привлечь к ответственности, в частности у семи человек арестованы автомобили. На сегодняшний день в розыске остаются более 1,5 тысячи нерадивых родителей. В основном это мужчины, но встречаются и матери, которые не платят алименты на содержание своих детей – их 25% от общего числа.

«Если после всех принятых мер по розыску, сотрудники службы не найдут должника в течение года, взыскатель может обратиться в суд с заявлением о признании его безвестно отсутствующим. Это дает возможность получателю алиментов оформить на ребенка социальные выплаты от государства», - отметил руководитель ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

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