Фото: администрация г. Кемерово.

12 июня Кемерово отметит сразу два праздника: День России и День города. Масштабные торжества пройдут на восьми локациях, но основная программа по традиции развернется на Московской площади. Рассказываем, как Кемерово будет праздновать День России и День города.

Программа мероприятий на День России и День города Кемерово 12 июня 2026 года

Парк Победы им. Г. К. Жукова

09.00-15.00 — торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Кузбасса.

Сквер Юности

13:00-17:00 — уличная литературно-музыкальная гостиная «Эссе о Родине».

Парк Чудес

14:00-20:00 — праздничная программа «Сердце Кемерово бьется для нас»: конкурсы, игры, шоу мыльных пузырей, сказочные герои, тематические фотозоны, мастер-классы, подарки, выступление солистов и духового оркестра «Ритмы Юности».

Комсомольский парк им. В. Волошиной

14:00 — фестиваль красок «Яркое лето».

Площадь перед драматичеким театром

14:00-16:00 — концерт детских школ искусств «Мелодии родного города»;

16:00-17:00 — концерт духового оркестра «Ритмы юности».

Площадь перед музыкальным театром

17:00-20:00 — танцевальный баттл «Танцующий город».

Линейный парк бульвара Строителей

14:00-15:30 — праздничный концерт творческих коллективов Ленинского района «С Днем рождения, любимый город!»;

15:30-17:30 — гала-концерт ХХV Всекузбасского фестиваля детского вокального творчества «На свободной земле»;

14:00-20:00 — работа тематических площадок: интерактивная выставка «Экогород»; мастер-классы; ярмарки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества.

Московская площадь

16:00-23:00 — праздничный концерт-фестиваль «Город, устремленный ввысь»;

16:00-18:00 — гала-концерт творческих выступлений участников XVI Открытого фестиваля «Казачий бал», посвященного Году единства народов России;

18:00-19:00 — официальная часть;

21:00-23:00 — фестиваль кавер-групп «Музыка моего города» (три кавер-группы исполнят хиты разных поколений).

Работа локаций:

16:00-22:00 - казачье подворье в рамках фестиваля «Казачий бал»;

14:00-21:00 — фестиваль уличных видов спорта (скейт-парк);

17:00-19:00 — акция «Ленточка триколор»;

17:30-18:00 — проект «В красных платьях»;

17:00-20:00 — большой городской квест «Россия, Кемерово — мы».

16:00-22:00 — выездной кинопавильон; выставка мото-клуба «Ночные волки»; локация «Покори вершину»; патриотические локации с мастер-классами по сборке автоматов Калашникова, выставкой военного снаряжения и интерактивным «танковым боем»; локация «Финансовая грамотность»; презентация городского социального проекта «Синергия культур. Кемерово»; площадка городского проекта «Выходи играть во двор!»: игры народов России, проект «17 традиционных ценностей России»; семейные локации и спортивные игровые площадки; выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства; этнотека в рамках Всекузбасского танцевального проекта «Сохраняй. Дружи. Танцуй!».

23:00 — фейерверк с новой набережной Томи за Московской площадью.

Ранее мы писали, что в южной агломерации Кузбасса появились шесть новых медучреждений.