В Кузбассе выпал град размером с перепелиное яйцо

Фото: Подслушано Осинники и Калтан / ВКонтакте.

В нескольких муниципалитетах Кузбасса прошел мощный град. Огромные ледяные снаряды размером с перепелиное яйцо выпали в Осинниках и Калтане, а также в нескольких поселках Новокузнецкого округа. Накануне вечером град также был зафиксирован в Ленинске-Кузнецком округе.

По данным Кемеровского гидрометцентра, градины достигали размера 15 мм в диаметре! Жители Кузбасса показали фото последствий непогоды в соцсетях. На одном из снимков видно, что четыре градины едва умещаются в ладошке.

В других территориях град был мелкий, но его было очень много и, по словам местных жителей, прошел он интенсивно, быстро покрыв землю белым слоем. Например, в Ашмарино засыпало машины, дома, траву, а в Осинниках местный житель насобирал целое ведерко с градинами.

Фото: Новокузнецк моими глазами / ВКонтакте.

Синоптики пояснили «КП»-Кемерово», что для июня град это вполне нормальное явление. Связано оно с кучево-дождевой облачностью - мощными грозовыми облаками. Их прохождение, помимо града, сопровождается грозами, ливнями и шквалистым усилением ветра.

«Условия для такой неустойчивой погоды прогнозируются еще два дня, после чего наступит летняя хорошая погода. Ночные температуры будут в пределах +12 градусов, а дневные +27...+31 градус», - рассказала начальник отдела гидрометеобеспечения Кемеровского гидрометцентра Светлана Наумова.

По словам специалиста, нынешний июнь оказался очень теплым. Первая декада по температурам была на два-пять градусов выше нормы. И пока похолодания не предвидится.

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