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В Кузбассе на нескольких АЗС ограничили продажу горючего. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли Кузбасса во вторник, 23 июня.

Ситуация с бензином в Кузбассе на 23 июня 2026 года

Ограничения на продажу топлива введены на АЗС сети «Газпромнефть». Как поясняют власти, это связано с повышенным спросом.

«Данная мера носит временный характер. Она направлена на обеспечение равномерного распределения топлива между потребителями и поддержание стабильной работы автозаправочной сети», - сообщили в Минпромторге Кузбасса.

Жителей Кузбасса попросили отнестись с пониманием к ситуации и не создавать ажиотажа, так как избыточные закупки могут привести к дополнительной нагрузке на АЗС и неудобствам для других потребителей.

Есть ли топливо на заправках, цена

Лимиты на покупку топлива официально не сообщаются, но, по словам местных жителей, на отдельных АЗС в Кемерове и Промышленной ввели правило «40 литров в одни руки». Некоторые водители пытаются набрать бензин про запас, однако наливать топливо в канистры запрещено – на это тоже действуют ограничения.

Также жители отмечают, что лимиты появились на автоматических АЗС Татнефти - там отпускают по 30 литров за одну покупку.

При этом цены на бензин продолжают увеличиваться. Так, по наблюдениям кузбассовцев, цена на АИ-95 выросла до 90-94 рублей за литр. Другие пишут, что пока еще удается купить бензин дешевле. При этом не везде можно найти АИ-92.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте.

Обновлено в 15.00. По данным Минпромторга Кузбасса, ограничения на АЗС сети «Газпромнефть» следующие: не более 40 литров бензина на одну машину, дизеля - 80 литров. На трассовых АЗС - 200 литров дизельного топлива.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли Кузбасса сообщали, что ограничения при заправке машин коснулись только мелкие независимые АЗС, не имеющие собственного производства.

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